El pasado domingo 16 de noviembre la selección de Noruega derrotó 4-1 a Italia en partido por la Jornada 10 de las Eliminatorias Europeas, con doblete incluido de Erling Haaland, que de esta manera aseguró su lugar en el Mundial 2026.

Con Erling Haaland como su gran figura, Noruega regresará en 2026 a un Mundial luego de 28 largos años de ausencia y lo hará en un territorio en el cual también jugó el padre del delantero del Manchester City.

Estados Unidos será una de las tres sedes del Mundial 2026, mismo país en el que Alf-Inge Haaland, padre de Erling, jugó una Copa del Mundo de la FIFA en el año de 1994, aquí te contamos los detalles.

¿Haaland en un Mundial en Estados Unidos? Ya se vio en 1994: Así es la insólita historia de padre e hijo

Noruega volverá a un Mundial tras 28 años, luego de que su última participación fuera en la edición de Francia 1998, el retorno de la selección nórdica también revive recuerdos de aquella inolvidable generación que sorprendió al mundo en Estados Unidos 1994.

Aquella selección tenía como figura a Alf-Inge Haaland, padre de Erling Haaland, actual delantero del Manchester City que también ayudó a que Noruega se clasificará al Mundial del próximo año igualmente a celebrarse en Estados Unidos.

Alfie, como era conocido en su etapa como futbolista, saltó a la cancha como titular en el debut de su selección en el torneo, partido en el cual los nórdicos se impusieron a México por marcador de 1-0.

A pesar del alentador comienzo, Noruega cayó 1-0 ante Italia en su segundo partido empató ante Irlanda en la tercera fecha por lo que con cuatro puntos y la misma diferencia de goles que el resto del grupo, las anotaciones a favor fueron el criterio de desempate y los nórdicos quedaron fuera.

¿Quién es Alf-Inge Haaland, padre de Erling, que jugó con Noruega en el Mundial de Estados Unidos 1994?

Alf-Inge Haaland, padre de Erling, es un ex futbolista noruego que se desempeñaba como defensa, inició su carrera en el Bryne FK, equipo en el cual debutó a los 18 años y después dio el salto a la Premier League.

Alfie debutó con la Selección Mayor de Noruega en un amistoso ante Costa Rica en 1994, y el defensor dio los motivos suficientes para subirse a la convocatoria del Mundial de Estados Unidos de ese mismo año.

Desde esa fecha y hasta su retiro profesional de las canchas, disputó 34 partidos con su selección incluidos dos en una justa mundialista, ahora su hijo podrá emular y superar los pasos de su padre en la Copa del Mundo de 2026.