La participación de Irán en el Mundial 2026 se encuentra en riesgo tras las declaraciones de Donald Trump, quien advirtió que no puede garantizar la seguridad de la selección si juega en Estados Unidos.

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El mensaje de Donald Trump, difundido en su red social Truth Social, encendió la polémica en medio de la tensión política entre ambos países.

Mientras tanto, el embajador de Irán, Abolfazl Pasandideh, reiteró que jugar en México sería una alternativa viable ante los problemas logísticos y de visado.

Peligra llegada de Irán a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió la discusión tras publicar un mensaje sobre la participación de Selección de Irán en el Mundial 2026.

En su red social Truth Social, el político estadounidense dejó un mensaje que ya está dando la vuelta al mundo:

“Irán es bienvenido al Mundial, pero no creo que su presencia sea apropiada por su propia seguridad.”

Donald Trump advirtió que no garantiza seguridad a Irán en el Mundial 2026 (Especial)

La declaración llega en medio de la tensión política entre Estados Unidos e Irán, y cuando la selección iraní ya tiene su boleto asegurado al Mundial.

Este es el panorama de la participación de Irán en el Mundial 2026:

La Selección de Irán jugaría sus partidos de fase de grupos en Estados Unidos.

El ministro de deportes iraní admitió que su participación no está garantizada.

Irán pediría jugar sus partidos del Mundial 2026 en México.

Irán podría jugar sus partidos del Mundial 2026 en México

La selección de Irán podría jugar sus partidos del Mundial 2026 en México, aseguró el embajador de ese país en México, Abolfazl Pasandideh.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el embajador de Irán aseguró que Irán mantiene interés de jugar el Mundial 2026.

Sin embargo, compartió que debido a los problemas de logística que enfrenta su selección para ingresar a Estados Unidos, jugar el Mundial 2026 en México sería una buena opción.

Estos son los partidos programados actualmente para Irán: