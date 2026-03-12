La selección de Irán podría jugar sus partidos del Mundial 2026 en México, aseguró el embajador de ese país en México, Abolfazl Pasandideh.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el embajador de Irán aseguró que Irán mantiene interés de jugar el Mundial 2026.

Sin embargo, compartió que debido a los problemas de logística que enfrenta su selección para ingresar a Estados Unidos, jugar el Mundial 2026 en México sería una buena opción.

Mundial 2026: ¿Se repite el sorteo si Irán renuncia a su lugar? (ATTA KENARE / AFP)

¿Por qué jugaría Irán sus partidos del Mundial 2026 en México?

La posibilidad de que la selección de Irán juegue sus partidos del Mundial de 2026 en México, había quedado abierta durante un evento en el que el embajador iraní Abolfazl Pasandideh, dijo que sí era una opción.

Declaración que tomó fuerza en la entrevista con Ciro Gómez Leyva, en la que comentó que: “FIFA puede involucrarse para que los juegos de Irán puedan ser en la sede México”

Además, el diplomático de Irán aseguró que la decisión de que su país no participe en el Mundial 2026 no ha sido tomada.

“Tenemos mucho interés en participar en el Mundial 2026. Nuestra secretaría del deporte es la que tomará la decisión” Abolfazl Pasandideh, embajado de Irán en México

Irán lamenta poco apoyo de Estados Unidos para jugar el Mundial 2026

El embajador de Irán, Abolfazl Pasandideh, advirtió que lo comentado por el ministro de deporte de su país, acerca de la no participación de su selección en el Mundial 2026, se debió a que no encuentran apoyo para hacerlo,

“Estados Unidos no colabora con nosotros en el trámite de la visa y aspectos logísticos”, señaló Abolfazl Pasandideh.

El diplomático había asegurado antes que, Irán esperaba jugar al menos uno de sus partidos de grupo en México, pero el sorteo lo ubicó en Estados Unidos.

“Para nosotros lo mejor es que los partidos sean en México”, confirmó el diplomático.

¿Cuáles son las sedes de los juegos de Irán en el Mundial 2026?

Irán tiene programados sus partidos en el Mundial 2026 los días 15 de junio ante Nueva Zelanda en Inglewood, California; el 21 contra Bélgica y el 26 frente a Egipto en Seattle.

La FIFA, en voz de su presidente, Gianni Infantino, reiteró que Irán será bienvenido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Estos son los partidos programados actualmente para Irán: