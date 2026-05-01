Rayadas se medirá a Cruz Azul en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. El pronóstico del juego es victoria de las de Monterrey 3-0 en la cancha del Estadio BBVA.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Rayadas ante Cruz Azul.

Rayadas vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, Rayadas vs Cruz Azul: es victoria 3-0 para las de Monterrey.

Pronóstico: Rayadas 3-0 Cruz Azul

Es decir que el marcador global terminaría 4-1 a favor de Rayadas, que así pasaría a las semifinales de la Liga MX Femenil.

Christina Burkenroad of Monterrey during the 16th round match between FC Juarez and Monterrey as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on April 05, 2026 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico. (Christian Torres Chavez / Christian Torres Chavez)

Rayadas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs Cruz Azul, en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Rayadas:

Portera: Paola Manrique

Defensas: Alejandra Calderón, Carol Cázares, Karol Bernal y Valeria Del Campo

Mediocampistas: Lourdes Martínez, Diana García y Marcela Restrepo

Delanteras: Lucía García, Tepalomelí Cázares y Burky

Cruz Azul:

Portera: Godinez

Defensas: Mendoza, Robe, Gutiérrez y Lía Martínez

Mediocampistas: Ángeles, León, Lomelí y Montaño

Delanteras: Kanu y Abam

Rayadas vs Cruz Azul: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

Rayadas vs Cruz Azul en la vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil este 2 de mayo a las 18:15 horas, por ViX y YouTube.