Rayadas se medirá a Cruz Azul en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. El pronóstico del juego es victoria de las de Monterrey 3-0 en la cancha del Estadio BBVA.
Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Rayadas ante Cruz Azul.
Rayadas vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido, Rayadas vs Cruz Azul: es victoria 3-0 para las de Monterrey.
- Pronóstico: Rayadas 3-0 Cruz Azul
Es decir que el marcador global terminaría 4-1 a favor de Rayadas, que así pasaría a las semifinales de la Liga MX Femenil.
Rayadas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs Cruz Azul, en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.
Rayadas:
- Portera: Paola Manrique
- Defensas: Alejandra Calderón, Carol Cázares, Karol Bernal y Valeria Del Campo
- Mediocampistas: Lourdes Martínez, Diana García y Marcela Restrepo
- Delanteras: Lucía García, Tepalomelí Cázares y Burky
Cruz Azul:
- Portera: Godinez
- Defensas: Mendoza, Robe, Gutiérrez y Lía Martínez
- Mediocampistas: Ángeles, León, Lomelí y Montaño
- Delanteras: Kanu y Abam
Rayadas vs Cruz Azul: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil
Rayadas vs Cruz Azul en la vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil este 2 de mayo a las 18:15 horas, por ViX y YouTube.
- Partido: Rayadas vs Cruz Azul
- Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
- Horario: 18:15, tiempo del centro de México
- Sede: EstadioBBVA
- Transmisión: ViX y YouTube.