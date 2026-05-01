César Montes salió lesionado del partido entre Lokomotiv y Dynamo de Moscú en la Premier League de Rusia, a pocas semanas del inicio del Mundial 2026.

El defensor mexicano César Montes abandonó la cancha en el partido en Rusia, preocupando de inmediato a México rumbo al Mundial 2026.

César Montes se suma a los lesionados de México rumbo al Mundial 2026

Las lesiones no han dejado en paz a la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre, así que, pese a no conocer la gravedad de la que tiene César Montes, de inmediato se vuelve preocupante.

César Montes es una pieza fundamental en la plantilla de Javier Aguirre para el Mundial 2026, y el hecho de que se lesione cuando falta poco más de un mes para el inicio del torneo no es buena señal.

México debuta en el Mundial 2026 ante Sudáfrica el jueves 11 de junio en el Estadio Banorte.

César Montes sale lesionado y preocupa a México rumbo al Mundial 2026 (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

¿Qué le pasó a César Montes?

César Montes salió lesionado al minuto 22 del derbi de Moscú entre Lokomotiv y Dynamo. Sin parte médica oficial todavía sobre su estado de salud.

La situación no es un asunto menor. ya que, a 41 días del debut de México en el Mundial 2026, César Montes no sería una baja cualquiera.

César Montes es titular indiscutible de Javier Aguirre y la columna vertebral de la zaga que arma el Vasco para junio, al lado de Johan Vázquez

Faltan seis semanas para el primer partido de México en el Mundial 2026, y siguen cayéndose los soldados del Tricolor.