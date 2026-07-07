El sueño de los países anfitriones llegó a su fin en los octavos de final del Mundial 2026, pues México, Estados Unidos y Canadá fueron eliminados en la misma ronda.

Dicha situación, dejó al Mundial 2026 sin representantes de Norteamérica en la lucha por el título, por lo que ahora todo quedará en manos de los europeos, sudamericanos y un africano.

¿Cómo fueron eliminados México, Estados Unidos y Canadá?

La eliminación más dolorosa fue la de México, que cayó 3-2 ante Inglaterra en un partido lleno de emociones. El equipo dirigido por Javier Aguirre estuvo cerca de conseguir una remontada histórica, pero los ingleses aprovecharon sus oportunidades y terminaron avanzando a los cuartos de final.

Selección Mexicana en el Mundial 2026, tras se eliminación en octavos de final. (Yuri Cortez/AFP / AFP)

Estados Unidos tampoco pudo superar la barrera de los octavos tras perder contra Bélgica por 4-1. La selección de las Barras y las Estrellas llegó a la fase eliminatoria con expectativas elevadas tras una sólida fase de grupos, pero terminó despidiéndose ante un rival de alto nivel.

Por su parte, Canadá vio concluir su mejor generación de futbolistas en una eliminatoria muy disputada. Los canadienses mostraron carácter y competitividad durante la fase de grupos, pero cayeron por 3-0 ante Marruecos.

Marruecos goleó a Canadá en el Mundial 2026. (David J. Phillip / AP Photo/David J. Phillip)

Mundial 2026 se quedan sin representantes de Concacaf

Con la salida de México, Estados Unidos y Canadá, el torneo entra en su fase decisiva sin representantes de la Concacaf.

Ahora, las grandes potencias del futbol mundial continuarán la pelea por el trofeo más importante del deporte en busca del Mundial 2026.