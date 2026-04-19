México vs Puerto Rico de enfrentaron este sábado 18 de abril en la cancha del Estadio Nemesio Diez. El resultado fue de 6-0.

Marcador final: México 6-0 Puerto Rico | Eliminatorias Concacaf W

Así fue el México vs Puerto Rico de las Eliminatorias de la Concacaf W

México dominó de principio a fin el partido ante Puerto Rico, lo cual se vio reflejado en el marcador final.

Goles y situaciones del partido

Minuto 10: Gol de Alexia Delgado

Minuto 32: Autogol de Estefanía González

Minuto 39: Gol de Scarlett Camberos

Minuto 59: Gol de Kiana Palacios

Minuto 63: Gol de Charlyn Corral

Minuto 86: Gol de Charlyn Corral

¿Cómo quedaron México y Puerto Rico en las Eliminatorias de la Concacaf W?

Tras su contundente victoria ante Puerto Rico, México quedó como líder del Grupo A. El equipo de Pedro López termina invicto.

Por otra parte, Puerto Rico tuvo que conformarse con el segundo lugar del grupo tras esta dura derrota.

¿Cuándo vuelve a jugar México por el boleto al Mundial 2027?

México Femenil volverá a la acción en el mes de noviembre, en un partido que será vital en su camino al Mundial 2027.

Además, estos partidos también cuentan para conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028