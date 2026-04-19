¿Asistirás al México vs Brasil? Te damos las opciones de transporte especial al Estadio Banorte.

La Secretaría de Movilidad desplegará un operativo con apoyo del RTP y Trolebús de la Ciudad de México para el partido de leyendas México contra Brasil que se juega el domingo 19 de abril.

Opciones de transporte especial al Estadio Banorte para el partido México vs Brasil

El transporte especial al Estadio Banorte para el partido México vs Brasil operará en un horario de 13:00 a 21:00 horas.

En el caso del Trolebús tendrá un costo de 60 pesos el viaje redondo y ya incluye tarjeta de transporte.

Las opciones de transporte en Trolebús para los asistentes al Estadio Banorte son:

Plaza Carso: Plaza Carso Lago Zúrich 245, Amp Granada, Miguel Hidalgo. Destino: Av. Santa Úrsula

Reforma: Ángel de la Independencia Glorieta del Ángel de la Independencia. Destino: Av. Santa Úrsula

Bellas Artes: Av. Juárez y Eje Central. Destino: Av. Santa Úrsula

Metro Universidad: Metro Universidad Escolar C.U. Coyoacán. Destino: Av. Santa Úrsula

Estadio Olímpico Universitario: Terminal C.U Trolebús L7 Av. Universidad 4233, C.U. Destino: Av. Santa Úrsula

Tasqueña: Terminal Tasqueña Trolebús L12, Tasqueña, Campestre Churubusco. Destino: Av. Santa Úrsula

Perisur: Terminal Perisur Trolebús L12, Perisur, Insurgentes Cuicuilco. Destino: Av. Santa Úrsula

Palacio de los Deportes: Sobre Circuito Interior, frente al Palacio de los Deportes. Destino: Av. Santa Úrsula

México vs Brasil: opciones de transporte especial al Estadio Banorte (@LaSEMOVI / X)

Mientras que las opciones de transporte especial en RTP son las siguientes:

Auditorio: Calle Auditorio Nacional s/n esquina Av. Paseo de la Reforma, Bosque de Chapultepec I Secc. Destino: CETRAM Huipulco

Six Flags: Estacionamiento del parque de diversiones, Carr. Picacho Ajusco Km. 1.5, Jardines del Ajusco, Tlalpan. / Destino: CETRAM Huipulco

Santa Fe: Juan Salvador Agraz 30-20 RTP Santa Fe Lomas de Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos. / Destino: TRIFE

Parque Ecológico: Canal de Garay, Anillo Periférico I, Parque Ecológico de Xochimilco, Xochimilco / Destino: TRIFE

Metro Constitución 1917: CETRAM Constitución de 1917, 09260 Ciudad de México / Destino: CETRAM Huipulco