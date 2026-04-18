Tragedia en el mundo del automovilismo. Se reportó la muerte de Juha Miettinen tras un fuerte accidente en la la clasificación de las 24 Horas de Nürburgring 2026.

Este sábado 18 de abril se llevaba a cabo la sesión de clasificación de las 24 Horas de Nürburgring 2026, carrera en la que competirá Max Verstappen.

La clasificación tuvo que ser suspendida tras un fuerte accidente que involucró a 7 pilotos, entre ellos Juha Miettinen, quien lamentablemente perdió la vida.

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