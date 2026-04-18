Sergio Bueno fue sancionado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tras los incidentes ocurridos en el duelo entre Mazatlán FC y Pumas, donde fue expulsado y posteriormente señalado por insultos con connotación de género hacia la árbitro Katia Itzel García.

De acuerdo con el comunicado emitido por el organismo rector del futbol mexicano, Sergio Bueno fue sancionado por conducta impropia dentro del terreno de juego, derivada de su comportamiento tras ver la tarjeta roja mostrada por Katia Itzel García en el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026.

La FMF detalló que el caso fue revisado por la Comisión Disciplinaria, la cual determinó aplicar una sanción que combina aspectos deportivos y formativos, en línea con los protocolos recientes de conducta dentro de la Liga MX.

Sanción oficial de la FMF a Sergio Bueno

El castigo impuesto a Sergio Bueno incluye una multa económica, además de la sanción de un partido de suspensión, el cual corresponde a la expulsión que sufrió durante el encuentro ante Pumas.

Asimismo, la Federación determinó que Sergio Bueno deberá cumplir con horas de labor social enfocadas en la promoción de la equidad de género, como parte de su sanción y las medidas correctivas establecidas en el reglamento.

El organismo también emitió un apercibimiento formal, advirtiendo que este tipo de conductas serán sancionadas con mayor severidad en caso de repetirse dentro del futbol profesional mexicano.

¿Qué pasó entre Sergio Bueno y Katia Itzel García?

El episodio entre Sergio Bueno y Katia Itzel García ocurrió en el partido disputado en el Estadio Olímpico Universitario, donde Mazatlán FC enfrentó a Pumas en un encuentro marcado por la tensión arbitral y decisiones polémicas.

Tras ser expulsado, Sergio Bueno habría reaccionado con reclamos airados hacia la cuarteta arbitral encabezada por Katia Itzel García, situación que escaló hasta ser incluida en el reporte disciplinario.

La polémica creció en redes sociales debido a los señalamientos sobre posibles comentarios inapropiados en cuanto a género se refiere, lo que derivó en la revisión del caso por parte de la FMF.