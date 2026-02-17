La Selección Mexicana iniciará su concentración final para el Mundial 2026 el próximo miércoles 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, según confirmaron Duilio Davino e Ivar Sisniega.

Los jugadores dejarán de participar en la Liguilla del Clausura y en la Concachampions a partir de esa fecha para enfocarse en la preparación.

México disputará tres partidos de preparación ante Ghana (22 de mayo), Australia (30 de mayo) y Serbia (4 de junio), que definirán la lista final rumbo a la justa mundialista.

Inicio de concentración final: Miércoles 6 de mayo en el CAR

3 partidos de preparación | 22 de mayo, 30 de mayo y 4 de junio

Rafael Márque se beneficiará de estas nuevas visiones como cabeza del siguiente proceso mundialista (MEXSPORT / Carlos Zepeda)

Recta final de la preparación de México para el Mundial 2026

El próximo miércoles 6 de mayo iniciará la concentración de México en el Centro de Alto Rendimiento, marcando el comienzo de la etapa definitiva de preparación para el Mundial 2026.

En la Liga MX, los seleccionados podrán participar hasta la Jornada 17 del Clausura 2026.

La Fase Final o Liguilla se disputará sin jugadores convocados.

En la Concachampions, los futbolistas estarán disponibles hasta los partidos de ida de semifinal.

Partidos amistosos de la Selección Mexicana (@miseleccionmx)

Confirman 3 partidos de preparación para México rumbo al Mundial 2026

Como parte del cierre de preparación de México para el Mundial 2026, se anunciaron los tres partidos finales previos a la Copa del Mundo:

México vs Ghana | 22 de mayo

México vs Australia | 30 de mayo

México vs Serbia | 4 de junio

Estos partidos representan el último filtro competitivo para definir la lista final de México para el Mundial 2026.

