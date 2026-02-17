La Selección Mexicana iniciará su concentración final para el Mundial 2026 el próximo miércoles 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, según confirmaron Duilio Davino e Ivar Sisniega.
Los jugadores dejarán de participar en la Liguilla del Clausura y en la Concachampions a partir de esa fecha para enfocarse en la preparación.
México disputará tres partidos de preparación ante Ghana (22 de mayo), Australia (30 de mayo) y Serbia (4 de junio), que definirán la lista final rumbo a la justa mundialista.
- Inicio de concentración final: Miércoles 6 de mayo en el CAR
- 3 partidos de preparación | 22 de mayo, 30 de mayo y 4 de junio
Recta final de la preparación de México para el Mundial 2026
El próximo miércoles 6 de mayo iniciará la concentración de México en el Centro de Alto Rendimiento, marcando el comienzo de la etapa definitiva de preparación para el Mundial 2026.
- En la Liga MX, los seleccionados podrán participar hasta la Jornada 17 del Clausura 2026.
- La Fase Final o Liguilla se disputará sin jugadores convocados.
- En la Concachampions, los futbolistas estarán disponibles hasta los partidos de ida de semifinal.
Confirman 3 partidos de preparación para México rumbo al Mundial 2026
Como parte del cierre de preparación de México para el Mundial 2026, se anunciaron los tres partidos finales previos a la Copa del Mundo:
- México vs Ghana | 22 de mayo
- México vs Australia | 30 de mayo
- México vs Serbia | 4 de junio
Estos partidos representan el último filtro competitivo para definir la lista final de México para el Mundial 2026.
A continuación los números finales que arrojará la preparación de México para el Mundial 2026.
- 32 partidos
- 10 partidos oficiales
- 22 partidos de preparación
- 15 en Fecha FIFA
- 7 fuera de Fecha FIFA