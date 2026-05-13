Metrobús CDMX anunció que se prepara una ruta provisional al Estadio Banorte, la cual estará disponible durante los días en que se celebre el Mundial 2026.

Esta ruta provisional del Metrobús CDMX, tiene como objetivo ser una alternativa para todos los fans que quieran ir al Estadio Banorte con motivo del Mundial 2026.

¿Cómo será la ruta del Metrobús CDMX al Estadio Banorte por el Mundial 2026?

De acuerdo con el comunicado del Metrobús CDMX, la ruta al Estadio Banorte por el Mundial 2026 se colocará en las estaciones Perisur y Cañaverales en la Línea 1 y Línea 5 respectivamente.

Ruta Metrobús Estadio Banorte Mundial 2026 (Especial)

Las personas podrán tomar el Metrobús CDMX en las estaciones Perisur de la Línea 1 y Cañaverales de la Línea 5; los camiones harán parada hasta la Avenida Renato Leduc.

Desde ahí los usuarios que vayan a alguno de los partidos del Mundial 2026, podrán acceder a la Puerta 8 del Estadio Banorte caminando sin ningún problema.

Los autobuses saldrán cada 15 minutos de las estaciones y el costo del transporte será de 6 pesos, pudiendo pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjeta bancaria y dispositivos inteligentes.

Para quienes regresen después de los encuentros, podrán tomar el Metrobús de regreso en la misma Avenida Renato Leduc.

Ojo, el Metrobus solo hará paradas en Cañaverales, Avenida Renato Leduc, y Perisur; así como a al inversa.

Estadio Banorte (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

¿Cuándo estará disponible la ruta del Metrobús CDMX al Estadio Banorte por el Mundial 2026?

La ruta del Metrobús CDMX al Estadio Banorte por el Mundial 2026 solo estará disponible en las siguientes fechas:

13 de mayo

11 de junio

17 de junio

24 de junio

30 de junio

El 13 de mayo se hará una “prueba operativa” de la ruta del Metrobús CDMX al Estadio Banorte por el Mundial 2026, los usuarios que quieran aprovechar podrán tomarla si así lo desean.

Dicha prueba se hará de las 4:00 p.m. a las 12:00 a.m., posteriormente se volverá a activar hasta la inauguración del Mundial 2026 en horario por definir.

Fuera de los días señalados, el Metrobús operará de manera normal en sus rutas ya predeterminadas.