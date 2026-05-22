Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), aseguró que las obras del Metro CDMX se entregarán antes de que inicie el Mundial 2026.

Durante una conferencia dada dentro de un vagón para realizar el recorrido de los trabajos de la Línea 2, Clara Brugada aseguró que el Metro CDMX estará listo para el Mundial 2026.

"Antes del Mundial vamos a tener la tarea hecha” Clara Brugada

Clara Brugada: llevamos 80% de avance en obras del Metro CDMX

De acuerdo con Clara Brugada, las obras que se realizan en 20 estaciones del Metro CDMX están al 80% de su avance, por lo que concluirán “en los próximos días”.

La jefa de gobierno de la CDMX señaló que se trata de obras que superan lo estético, pues se trata de un trabajo de modernización estratégica para las áreas tales como:

mantenimiento

atención a vías

infraestructura

cableado

sistema eléctrico

“Llevamos el 80 % de avance en las obras del Metro que nos propusimos una gran tarea estratégica que fue la modernización estratégica en el Metro” Clara Brugada

Asimismo reiteró que los trabajos de modernización son para atender las áreas importantes del Metro y lograr un mejor avance y funcionamiento de los trenes “ara que el Metro siga siendo el corazón de la movilidad”

Asimismo, Clara Brugada reiteró que este trabajo de intervención previo al Mundial 2026 se realiza a 50 años de los últimos trabajos de modernización de las estaciones.

Además, resaltó que con los trabajos en el Metro CDMX, se llevará a la “vanguardia mundial” aspectos de su funcionamiento, como la instalación de nuevos torniquetes.