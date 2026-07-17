Lionel Messi y Lionel Scaloni se presentarán en un multitudinario evento de la FIFA previo a la gran final de la Copa del Mundo 2026:

Fecha y hora: Viernes 17 de julio a las 18:00 horas

Lugar: The Theatre, dentro del marco del Fan Fest en Nueva York

Los protagonistas de la selección Argentina se presentarán en el Fan Fest en la ciudad de Nueva York; sin embargo, no fueron los únicos presentes en el importante evento.

Messi y Scaloni serán parte del Fan Fest de Nueva York antes de la final del Mundial 2026

En la previa de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Lionel Messi y Lionel Scaloni tendrán una participación destacada en el Fan Fest de Nueva York.

Messi y Scaloni asisten al Fan Fest de Nueva York antes de la final del Mundial 2026 (@fifaworldcup / Instagram )

Aunque no se revelaron los detalles exacto de su presentación, se espera que aparezcan frente a miles de fanáticos.

Además de este festival, Scaloni tiene programada una conferencia de prensa oficial junto al arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

El Fan Fest de Nueva York se describe como el festival para aficionados al deporte más importante del mundo, donde se fusionan el deporte, la cultura y experiencias inmersivas.

Rodri y Luis de la Fuente serán parte del Fan Fest de Nueva York antes de la final del Mundial 2026

El Fan Fest de Nueva York no solo contará con presencia argentina, y es que también tendrá una presentación similar por parte de la selección de España, con la participación de Rodri y Luis de la Fuente.

El capitán de la selección española, Rodri, y el director técnico, Luis de la Fuente, participarán en el Fan Fest de Nueva York como parte de las actividades previas a la final del Mundial 2026:

Fecha y hora: Viernes 17 de julio a las 18:00 horas

Lugar: The Theatre” dentro del Fanatics Fest

Actividad: Ambos subirán al escenario para encontrarse con miles de seguidores

Rodri y Luis de la Fuente serán parte del Fan Fest de Nueva York (@fifaworldcup / Instagram)

Este evento ocurre apenas dos días antes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, la cual se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.