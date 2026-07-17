La Liga de Expansión prepara demanda ante el TAS tras la eliminación del ascenso y descenso.

“No estamos de brazos cruzados. Por el contrario, ya nos encontramos defendiendo ante las instancias jurisdiccionales competentes los derechos de todos los clubes mexicanos al mérito deportivo, con el objetivo de que se cumplan las promesas reiteradas e inequívocas de la FMF restablecer el sistema de ascenso y descenso en el fútbol mexicano.” Equipos Liga de Expansión

Cancún FC, Club Atlético La Paz, Mineros FC Zacatecas, Leones Negros y Club Atlético Morelia emitieron un comunicado en redes anunciando que defenderán el merito deportivo.

De acuerdo con el periodista David Medrano, los clubes de Expansión buscan que todos los equipos estén de acuerdo para acudir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Liga de Expansión prepara demanda ante el TAS (@medranoazteca)

Prepara demanda Liga de Expansión ante el TAS por eliminación del ascenso y descenso

Hasta el momento, cinco equipos de Liga de Expansión fijaron su postura contra la eliminación del ascenso y descenso en el fútbol mexicano.

Dichos clubes afirmaron que “un futbol donde ganar no abre puertas y perder no tiene consecuencias empobrece a todo”, incluida la Primera División de la Liga Mx.

Además de que puntualizaron la importancia del acenso y descenso como parte de la base que garantiza el éxito global del fútbol.

Liga de Expansión (Luis Fernando Toris / mexsport)

También destacaron que continuarán con la formación de futbolistas mexicanos, compitiendo e invirtiendo para cumplir con los estándares que exige la Primera División.

Igualmente, resaltaron que necesitan de la afición y de todo el gremio del fútbol para revertir la situación que se vive con el ascenso y descenso en México.

La decisión de los equipos de Liga de Expansión llega luego de que el artículo 35 del nuevo reglamento oficializara que para la temporada a 2026-2027 la Liga MX opera como un circuito cerrado.

En mayo 2025, 10 equipos de Expansión demandaron a la FMF y la Liga MX ante el TAS para restablecer el ascenso y descenso, luego de que fuera suspendido por seis años en 2020.

No obstante, el TAS rechazó la apelación . Durante el proceso inicial Atlante, la Jaiba Brava, Alebrijes de Oaxaca y Cimarrones de Sonora desistieron de la demanda.

Los únicos que resistieron fueron Cancún FC, Club Atlético La Paz, Mineros FC Zacatecas, Venados de Yucatán, Leones Negros y Club Atlético Morelia.