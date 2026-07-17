La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España provocó una gran demanda entre los aficionados argentinos, al grado de que los vuelos especiales hacia Nueva York se agotaron en un día.

Luego de que la Albiceleste asegurara su lugar en la final, las aerolíneas argentinas anunciaron dos vuelos especiales desde Buenos Aires con destino a Nueva York, pero los aficionados los agotaron en menos de 24 horas.

Vuelos de Argentina a Nueva York se agotan en un día por final del Mundial 2026

Argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio y la emoción por parte de la afición argentina creció exponencialmente, tanto que se han agotado los dos vuelos especiales.

España vs Argentina: fecha, hora y dónde se juega la final del Mundial 2026. (Redacción SDPnoticias)

De acuerdo con la información, estos vuelos fueron diseñados para permitir que los pasajeros lleguen a tiempo al encuentro y regresen a Argentina una vez concluida la final, facilitando el viaje de miles de aficionados.

Ante la escasez de boletos directos a Nueva York, los argentinos comenzaron a comprar boletos para los vuelos que van a Miami, de manera que pudieran presenciar la final, pero también ya se han agotado.

El interés por asistir al partido también disparó la búsqueda de hospedaje en la zona de Nueva York y Nueva Jersey, donde se espera una importante presencia de aficionados argentinos y españoles.

La alta demanda refleja la ilusión de los seguidores por acompañar a la selección dirigida por Lionel Scaloni en un nuevo intento por conquistar el Mundial 2026 este domingo en el MetLife Stadium.