La Selección Mexicana disputará el partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League de Concacaf el próximo martes 17 de noviembre de 2026 en el Estadio Monterrey, casa de los Rayados.

Será el primer gran compromiso del Tri bajo la dirección de Rafael Márquez y marcará el debut del equipo en este inmueble.

El rival se definirá el 6 de octubre tras la Fecha FIFA.

México suma 34 partidos previos en Nuevo León, con saldo favorable de 24 victorias.

La Selección Mexicana jugará en el Estadio Monterrey (@miseleccionmx)

¿Cuándo jugará la Selección Mexicana los cuartos de final de la Nations League?

El martes 17 de noviembre de 2026 será el partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf, que jugará la Selección Mexicana en el Estadio Monterrey.

Será el primer gran compromiso del equipo dirigido por Rafael Márquez, nuevo entrenador del Tri.

¿Cuál será el rival de la Selección Mexicana en los cuartos de final de la Nations League?

El Estadio Monterrey será anfitrión de la Selección Mexicana ante un rival por definir en los cuartos de final de la Nations League.

México clasificó directo a los Cuartos de Final de la Nations League, tras terminar como una de las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A.

El rival de México se conocerá el martes 6 de octubre, al terminar Fecha FIFA pactada para ese momento.

Los antecedentes de la Selección Mexicana jugando en Monterrey, Nuevo León

Previo al partido de cuartos de final de la Nations League, la Selección Mexicana ha disputado 34 partidos en Nuevo León, con un saldo de 24 victorias y cinco empates.

La Selección Mexicana Femenil disputó un partido contra Haití durante el Campeonato CONCACAF W en 2022, cuando el Estadio de Rayados de Monterrey fue sede de 8 partidos de dicho torneo, incluyendo la Final.