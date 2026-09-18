Cristiano Ronaldo lidera la convocatoria de la selección de Portugal del nuevo técnico Jorge Jesus, para enfrentar los próximos partidos de la UEFA Nations League.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo seguirá con la selección portuguesa, aunque confirmó que el pasado Mundial 2026 fue el último que jugó.

El último gran reto de CR7 podría llegar a los 43 años, cuando Portugal dispute la Eurocopa de 2028.

La primera convocatoria de Jorge Jesus como entrenador de Portugal

Cristiano Ronaldo destaca en la primera lista anunciada por el entrenador de Portugal Jorge Jesus, quien llegó en lugar del español Roberto Martínez tras la eliminación lusitana en los octavos de final del Mundial 2026.

Jesus fue entrenador del equipo Al Nassr, el club de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, donde ganaron juntos la liga la temporada pasada.

Tras consultarle por la convocatoria de Cristiano Ronaldo, el entrenador fue claro en su concepto sobre la leyenda lusa.

“¿Cris tiene un estatus diferente? Sí. Su carrera es diferente. Tiene cinco Balones de Oro. Pero ¿eso influye en mis decisiones? No. No influye en nada, cero, pero es diferente de los demás” Jorge Jesus, DT Portugal

Cristiano Ronaldo sigue vigente con la Selección de Portugal (@cristiano)

Cristiano Ronaldo seguirá aumentando su legado con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo, cuyo mayor logro con Portugal fue ganar la Eurocopa de 2016, se mantiene vigente en busca los mil goles en su carrera. Actualmente tiene 979.

Al respecto, el entrenador de Portugal dijo que es más probable que CR7 marque su gol número mil con Al Nassr que con la selección portuguesa.

Portugal debutará en la UEFA Nations League recibiendo a Gales el 24 de septiembre. Será visitante ante Noruega tres días después y el 1 de octubre irá a Dinamarca. La Fecha FIFA la cierra en casa ante Noruega el 4 de octubre.