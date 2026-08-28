Vidal Paloma es un formador de entrenadores y especialista español en metodología, análisis táctico y desarrollo de talento futbolístico. Actualmente forma parte del cuerpo técnico de Rafael Márquez en la Selección Mexicana, como auxiliar técnico para el proceso que abarcará el ciclo 2026-2030.
Su incorporación al Tricolor fue anunciada el 28 de agosto de 2026, como parte del nuevo equipo de trabajo encabezado por Márquez. Paloma estará acompañado por Juan Manuel Lillo y Andrés Guardado como auxiliares, mientras que Xabier Mancisidor será el entrenador de porteros y Pol Lorente estará a cargo de la preparación física.
¿Quién es Vidal Paloma?
Vidal Paloma es un técnico español especializado en formación de entrenadores, metodología de juego, análisis táctico y desarrollo de futbolistas jóvenes. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en estructuras formativas y proyectos de capacitación, más que en los reflectores del futbol de primer nivel.
Paloma es identificado como uno de los colaboradores de confianza de Rafael Márquez, con quien trabajó en el Barcelona Atlètic, anteriormente conocido como Barcelona B. Durante esa etapa participó en el trabajo metodológico, táctico y de desarrollo de los jugadores del filial blaugrana.
También ha participado como instructor en programas vinculados con la Real Federación Española de Futbol (RFEF) y el programa Forward de la FIFA. Diversos medios deportivos lo han señalado como formador de entrenadores de la talla de Xavi Hernández y Xabi Alonso.
¿Qué edad tiene Vidal Paloma?
No se conoce públicamente la edad de Vidal Paloma, debido a que no existe una fecha de nacimiento confirmada en fuentes confiables.
¿Vidal Paloma tiene pareja?
No existe información pública y verificable sobre la pareja o estado civil de Vidal Paloma.
El entrenador mantiene un perfil público enfocado principalmente en su trayectoria profesional, por lo que no se conocen detalles confirmados sobre su vida sentimental.
¿Qué signo zodiacal es Vidal Paloma?
No es posible determinar el signo zodiacal de Vidal Paloma, debido a que su fecha de nacimiento no se encuentra disponible en fuentes públicas verificables.
Por esta razón, tampoco es posible establecer su elemento zodiacal sin recurrir a información especulativa.
¿Vidal Paloma tiene hijos?
No se encontró información pública y verificable que confirme si Vidal Paloma tiene hijos.
Las publicaciones sobre su carrera se concentran en su trabajo como formador de entrenadores, especialista en metodología y auxiliar técnico, sin proporcionar información confirmada sobre su vida familiar.
¿Qué estudió Vidal Paloma?
No se localizó una ficha académica oficial que detalle la licenciatura, posgrados o diplomados cursados por Vidal Paloma.
La información disponible sí permite identificar su especialización profesional en metodología, análisis táctico y formación de entrenadores, además de su participación como instructor en programas vinculados con organismos deportivos internacionales.
¿En qué ha trabajado Vidal Paloma?
Vidal Paloma ha construido una trayectoria vinculada principalmente con la formación de entrenadores, el desarrollo de fuerzas básicas y la metodología futbolística. Su experiencia incluye trabajos en España, México y Costa Rica, además de su paso por el futbol formativo del Barcelona.
- Real Federación Española de Futbol: Ha colaborado como instructor en programas de formación de entrenadores y ha sido identificado como formador de técnicos como Xavi Hernández y Xabi Alonso.
- Programas internacionales de capacitación: Participó como instructor en iniciativas vinculadas con la RFEF y el Programa Forward de la FIFA.
- Atlas FC: Se desempeñó como director de fuerzas básicas del club mexicano.
- Liga Deportiva Alajuelense: Fue responsable de las ligas menores y participó durante aproximadamente tres años y medio en tareas relacionadas con la gestión, detección y formación de jóvenes futbolistas.
- Barcelona Atlètic / Barcelona B: Trabajó como auxiliar de Rafael Márquez, participando en el análisis táctico, la metodología y el desarrollo de los jugadores.
- Selección Mexicana: Desde el 28 de agosto de 2026 forma parte del cuerpo técnico de Rafael Márquez como auxiliar técnico para el proceso mundialista de 2030.