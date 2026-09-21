Granit Xhaka, capitán de la Selección de Suiza, admitió que utilizó documentos falsos durante la pandemia de COVID-19, situación que lo deja fuera de la UEFA Nations League en la que la selección europea debuta el sábado 26 de septiembre.

Reportes de prensa en Suiza, señalaron que Granit Xhaka, de 33 años, era sospechoso de haber obtenido en 2022 un certificado de vacunación falso de un médico investigado por fiscales en Lucerna.

Al respecto, Xhaka aceptó su responsabilidad mediante una publicación en su cuenta de Instagram: “Fue un error. Lo siento”.

¿Por qué utilizó Granit Xhaka un certificado falso de vacunación?

Granit Xhaka explicó que al momento de utilizar un certificado falso de vacunación sentía una “profunda desconfianza” hacia las vacunas contra el COVID-19.

“En relación con la vacunación contra la Covid-19, en aquel momento estaba personalmente muy desorientado y tenía grandes dudas. Sentía una profunda desconfianza hacia la vacuna y estaba marcado por temores e incertidumbre” Granit Xhaka, capitán de la Selección de Suiza

Detalló que adquirió un certificado de vacunación, en lugar de resolver sus dudas acerca de la vacunación contra el COVID-19.

“Hoy veo claramente que ese camino no fue el correcto. Fue un error. Lo siento. Asumo la responsabilidad de esta decisión, me pongo a disposición para la aclaración de los hechos y coopero plenamente con las autoridades competentes” Granit Xhaka, capitán de la Selección de Suiza

Granit Xhaka queda fuera de su selección para los partidos de la UEFA Nations League

Granit Xhaka, el jugador con más partidos con Suiza, con 152 encuentros con la selección nacional, no se unirá al combinado para enfrentar los cuatro partidos en la UEFA Nations League.

El futbolista está bajo una investigación por parte de la Fiscalía de Lucerna, que podría terminar con una multa económica o hasta cinco años de prisión

El presidente de la federación suiza de fútbol, Peter Knäbel, señaló en un comunicado que la entidad acogía con satisfacción que Xhaka asumiera su responsabilidad para esclarecer plenamente el asunto.

“Hemos acordado juntos que, en el mejor interés del equipo, es preferible disputar estos partidos sin él (Granit Xhaka)” Peter Knäbel, presidente de la federación suiza de fútbol

Suiza viajará para enfrentar a Macedonia del Norte y Escocia antes de recibir a Eslovenia y a Macedonia del Norte, ambos en Lucerna, en su grupo de la segunda categoría de la UEFA Nations League.