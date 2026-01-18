No hay duda alguna que la Copa Libertadores es el mejor torneo del continente, por lo que todos quieren ser parte de éste y Lionel Messi no es la excepción. Directivo del Inter Miami aseguró que la MLS y la Liga MX podrían disputarse próximamente.

La cercanía entre Conmebol y Concacaf continúa; ahora ya está sobre la mesa la posibilidad de que los clubes de la Liga MX y de la MLS disputen el importante torneo continental.

Jorge Mas, propietario del Inter Miami, reveló que han existido charlas para que los clubes de la MLS participen en la Copa Libertadores.

Tener a Messi en el campeonato sudamericano sería un plus para los organizadores, por lo que es una probabilidad que no suena descabellada.

¿Qué dijo Jorge Mas sobre la posibilidad de que la Liga MX y la MLS jueguen la Copa Libertadores?

En entrevista con Olé, Jorge Mas, propietario de Inter Miami, reveló que han tenido charlas con los directivos de la Copa Libertadores para que los equipos de la Liga MX y la MLS jueguen el torneo continental.

“He tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro (Domínguez) para ver la participación en Copa Libertadores. Hay precedentes, porque clubes mexicanos han jugado la Libertadores”, señaló Jorge Mas, presidente de Inter Miami.

“Yo creo que los campeones de la MLS y Liga MX a lo mejor son merecedores de un cupo”, argumentó el directivo.

“Sé que son temas entre Concacaf y Conmebol, pero creo que el futbol puede seguir creciendo hemisféricamente con la participación de clubes nortamericanos y mexicanos, creo que la competencia sería mejor por eso”, apuntó.

¿Cuándo debutará Lionel Messi y el Inter Miami en la temporada 2026 de la MLS?

La temporada regular de la MLS comienza el sábado 21 de febrero y cada equipo jugará 34 partidos. El camino del Inter Miami de Lionel Messi comenzará ante el LAFC en los Ángeles Memorial Coliseum.

El Inter Miami y Lionel Messi se presentarán en el torneo de la MLS como los vigentes campeones. El astro argentino también se consagró como Pichichi.