El sueño de la Liga MX de regresar a la Copa Libertadores crece, y hay señales que dicen que es posible de convertirse en realidad en el 2027.

Serían dos lugares para la Liga MX, uno por invitación directa y el otro, conseguido por mérito deportivo en la cancha.

¿Cuál es el plan de Conmebol para que la Liga MX pueda regresar a Copa Libertadores?

La Conmebol, confederación que organiza la Copa Libertadores, ha echado a andar el plan para que la Liga MX regrese al máximo evento de clubes del continente americano.

Se han filtrado más detalles acerca del posible regreso de la Liga MX a la Copa Libertadores en el año 2027.

De acuerdo con diversos reportes, Conmebol prepara invitaciones formales para Concacaf, con la intención de reactivar el ingreso de Liga MX, cuyos equipos llegarían junto a los de la MLS.

Así sería el regreso de la Liga MX a la Copa Libertadores:

Habría dos cupos para la Liga MX

Un lugar sería por mérito deportivo

Un espacio sería por invitación de la Conmebol

La MLS también tendría dos lugares en la Copa Libertadores

¿Qué equipos de la Liga MX podrían participar en la Copa Libertadores 2027?

Es una realidad que la Copa Libertadores busca equipos mexicanos que sean de gran interés a nivel continental, así que a ese tipo de equipos de la Liga MX estarían destinadas las invitaciones para la edición 2027.

En la Liga MX no hay que ir muy lejos para adivinar que América y Chivas estarían en la órbita; mientras que el Inter Miami de Lionel Messi no puede faltar en la ecuación por parte de la MLS.

Los 23 jugadores de la Jornada en el Clausura 2025 de Liga MX; nueve son mexicanos (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

¿Cuándo dejó de participar la Liga MX en la Copa Libertadores?

En 2016 fue la participación más reciente de los equipos de la Liga MX en la Copa Libertadores, historia que reiniciaría en el 2027.

Durante más de dos décadas, equipos mexicanos compitieron en el certamen sudamericano, alcanzando finales y protagonizando duelos memorables.

La salida de la Liga MX de la Copa Libertadores se debió a problemas de calendarización, premios injustos y falta de acuerdo entre la confederaciones.