El sueño de ver a la Liga MX de vuelta en la Copa Libertadores podría estar cerca de hacerse realidad, y todo sería gracias a Lionel Messi y la MLS, claves en el posible regreso de los equipos mexicano al torneo de Conmebol.

Una década se cumple en el 2026 desde que la Liga MX dejó de competir en la Copa Libertadores, momento en el que el nivel del futbol mexicano empezó a decaer y volver a ese torneo sería muy importante.

Liga MX volvería a la Copa Libertadores gracias a Messi y la MLS

La MLS y su estrella, Lionel Messi, serían claves en el posible regreso de la Liga MX a la Copa Libertadores.

Y es que, Jorge Mas, dueño del Inter Miami, aseguró que ya tuvo conversaciones con Conmebol y con su presidente, Alejandro Domínguez, para explorar la posibilidad del ingreso de la MLS a la Copa Libertadores.

Y en ese trato, la Liga MX sería beneficiada, pues volvería a la Copa Libertadores junto los equipos de la MLS.

El directivo del Inter Miami advirtió que los campeones de la MLS y Liga MX son merecedores de un lugar en la Copa Libertadores, por lo que la propuesta es elevar el nivel competitivo de los torneos de clubes.

Volver a la Copa Libertadores no sería tan sencillo para la Liga MX

Volver a la Copa Libertadores no sería tan sencillo para la Liga MX, ya que, se ha tratado siempre de un tema más cercano a la política que al deporte, ante lo que el dueño del Inter Miami confía en que Concacaf y Conmebol lleguen a un acuerdo.

Lo que hay que tener en cuenta ante un posible regreso a la Copa Libertadores:

La inclusión de equipos de MLS y Liga MX en la Copa Libertadores implicaría ajustes en calendarios.

Acuerdos económicos y negociaciones entre confederaciones.

Sería un torneo más atractivo, con mayor diversidad de estilos y mercados.

¿Cuándo dejó de participar la Liga MX en la Copa Libertadores?

Los equipos de la Liga MX participaron en la Copa Libertadores por última vez en el año 2016.

Durante más de dos décadas, equipos mexicanos compitieron en el certamen sudamericano, alcanzando finales y protagonizando duelos memorables.

La salida de la Liga MX de la Copa Libertadores se debió a problemas de calendarización, premios injustos y falta de acuerdo entre la confederaciones.