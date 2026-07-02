En plena euforia por la participación de México en el Mundial 2026, Coco, uno de los gatos que habita en Palacio Nacional, se sumó al apoyo para la Selección Mexicana portando la tradicional playera “verde”.

La imagen fue compartida este miércoles 1 de junio por el gobierno de México a través de sus redes, celebrando que la Selección Mexicana derrotó a Ecuador y pasó a la siguiente fase del Mundial 2026.

Coco, la mascota de Palacio Nacional, presume la “verde” en apoyo a la Selección Mexicana

El gobierno de México publicó en redes una fotografía de Coco, gato de Palacio Nacional, luciendo el jersey de la Selección Mexicana; en específico, la versión que es color verde.

Coco, el gato de Palacio Nacional, alienta a la Selección Mexicana usando la “verde” (Captura de pantalla)

La publicación se suma al ambiente futbolero que se vive en todo el país, donde instituciones públicas, dependencias gubernamentales y ciudadanos han mostrado su respaldo a México durante la Copa del Mundo.

En el pasado encuentro contra Ecuador, el tricolor mostró solidez defensiva, intensidad en el ataque y eficacia frente al arco para sellar su pase a la siguiente ronda, desatando la euforia entre la afición mexicana.

Con este resultado, México enfrentará a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, uno de los duelos más esperados de la fase eliminatoria que se disputará este domingo 5 de julio.