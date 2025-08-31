¿Memo Ochoa, eres tú? Un legendario portero y exseleccionado nacional se retirará de las canchas luego de 14 años de trayectoria.

Es tiempo de cerrar ciclos y este legendario portero está a punto de hacerlo, pues luego de 14 años prepara su partido de despedida.

No, no hablamos de Memo Ochoa, quien se aferra a las canchas y a un sexto Mundial, sino de José de Jesús Corona, icónico portero con pasado en Cruz Azul y en la Selección Mexicana que se retirará en unas semanas más.

Con 44 años de edad, Jesús Corona está listo para colgar los guantes y despedirse del juego que tantas glorias le dio.

¿Cuándo se retirará Jesús Corona de las canchas?

José de Jesús Corona, exportero de Cruz Azul y de la Selección Mexicana, le dirá adiós a las canchas durante el duelo de Xolos de Tijuana ante la Máquina en el Estadio Caliente.

Jesús Corona no ha sumado minutos en el actual Apertura 2025; sin embargo, forma parte de los registros de la Liga MX con Tijuana, pues planean hacerle un partido de despedida ante su exequipo Cruz Azul.

El encuentro Tijuana vs Cruz Azul se celebrará el 28 de septiembre en la cancha del Estadio Caliente y será parte de la Jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Partido: Tijuana vs Cruz Azul

Fecha: 28 de septiembre

Hora: 9:05 p.m. (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Tubi

Se retira Jesús Corona



Medalla de oro, multicampeón con Cruz Azul y recordamos aquella cuádruple intervención ante Monterrey. pic.twitter.com/DN6Go14cMi — History Liga MX (@History_LigaMX) June 13, 2025

Números y palmarés de José de Jesús Corona

José de Jesús Corona le dirá adiós a las canchas con una maleta llena de trofeos y la satisfacción de saberse parte de la historia de Cruz Azul y de la Selección Mexicana, pues conquistó la ansiada novena y se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Corona conquistó el título de Liga MX con Cruz Azul en el Clausura 2021, además alzó la Copa de Campeones de la Concacaf, dos Campeón de Campeones, una Supercopa y dos títulos de Copa.

A nivel selección, formó parte de la generación dorada que se coronó campeona en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.