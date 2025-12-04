Kylian Mbappé ha alcanzado su mejor forma física en toda su carrera. Esto lo demuestra con una increíble racha goleadora con el Real Madrid, y hasta va por un récord de Cristiano Ronaldo.

Y es que Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé tienen algunas cosas en común. Llegaron al Real Madrid, casi, a la misma edad; los dos usaron el número 9 en su primer año; ambos han tenido un gran rendimiento desde el juego 1.

Es cierto, el Club Blanco, como equipo, no atraviesa su mejor momento. Pero el francés ha demostrado que está muy arriba del nivel de sus compañeros.

Mbappé acecha un impresionante récord goleador de Cristiano Ronaldo en Real Madrid

A punto de terminar el 2025, Kylian Mbappé ha sido el jugador más constante de su equipo. Por lejos es el que más goles tiene del Real Madrid y esto le preocupa a Cristiano Ronaldo.

Veamos, Kylian Mbappé ha marcado 55 goles en 55 partidos con el Real Madrid en el año calendario. Cristiano Ronaldo tiene una marca que parecía muy difícil de igualar.

Primero, que el portugués dominó los registros del Club Blanco del 2012 al 2015, pero en el 2013 se destapó y alcanzó 59 anotaciones entre enero y diciembre.

Esa es el récord que el francés está muy cerca de iguala y de pasar.

Cristiano Ronaldo

¿Cuántos partidos le queda a Kylian Mbappé para superar a Cristiano Ronaldo?

Se podría casi asegurar que Kylian Mbappé va a pasar a Cristiano Ronaldo con más goles en un año calendario con el Real Madrid. Le quedan 4 partidos y varios de estos accesibles.

Real Madrid vs Celta de Vigo, 7 de diciembre

7 de diciembre Real Madrid vs Manchester City, 10 de diciembre

Alavés vs Real Madrid, 14 de diciembre

vs Real Madrid, 14 de diciembre Real Madrid vs Sevilla, 20 de diciembre

El top 10 de goleadores en un año natural

Si bien, es algo increíble lo de Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo, hay otros futbolistas que hicieron ver el juego como algo muy fácil. Este es el top 10:

Lionel Messi en 2012: 91 goles Gerd Muller en 1972: 85 goles Pelé en 1958: 75 goles Pelé en 1965: 72 goles Zico en 1979: 72 goles Romario en 2000: 73 goles Kocsis en 1954: 71 goles Cristiano Ronaldo en 2013: 69 goles Lewandowski en 2012: 69 goles Cristiano Ronaldo en 2014: 63 goles