Real Madrid vs Celta de Vigo cierran la actividad dominical de la Jornada 15 de LaLiga. Consulta aquí el día, hora y canal para ver el partido que se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid busca recuperar la cima de LaLiga en poder del FC Barcelona, así que tiene prohibido dejar ir puntos ante Celta de Vigo en la Jornada 15.

Partido: Real Madrid vs Celta de Vigo

Fase: Jornada 15 de LaLiga

Fecha: Domingo 7 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

El Celta de Vigo visita a Real Madrid en la Jornada 15 de LaLiga, partido programado para jugarse el domingo 7 de diciembre de 2025 en el Estadio Santiago Bernabéu.

A las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Real Madrid vs Celta de Vigo en la continuación de la Jornada 15 de LaLiga.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Celta de Vigo, el domingo 7 de diciembre, como parte de la Jornada 15 de LaLiga.

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 15 de LaLiga vs Celta de Vigo?

El Real Madrid goleó 3-0 al Athletic en partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga, una victoria que lo mantiene en el segundo lugar de la competencia previo a su juego ante Celta de Vigo.

Con 36 puntos, el Real Madrid supera por cuatro unidades al Villarreal, aunque su verdadero reto es darle alcance al FC Barcelona, que suma 37.

Después de recibir a Celta de Vigo en la Jornada 15 de LaLiga, el Real Madrid recibirá a Manchester City en la Jornada 6 de la Champions League, el miércoles 10 de diciembre.

¿Cómo quedó Celta de Vigo en la Jornada 14 de LaLiga?

Celta de Vigo, rival del Real Madrid en la Jornada 15 de LaLiga, perdió 0-1 con Espanyol en su anterior partido.

Con 16 puntos, Celta de Vigo ocupa el lugar 12 de LaLiga, por lo que llega como víctima a la Jornada 15 ante Real Madrid.