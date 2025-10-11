La postemporada del beisbol de las Grandes Ligas enfrentará a peloteros mexicanos de los Seattle Mariners y Toronto Blue Jays, en busca del Campeonato de la Liga Americana y el pase a la Serie Mundial.

Los Seattle Mariners dejaron en el camino a los Detroit Tigers para citarse en la final de la Liga Americana con los Toronto Blue Jays, verdugos de los New York Yankees, en la Serie Divisional de las Grandes Ligas.

El viernes 10 de octubre, los Mariners, con los mexicanos Andrés Muñoz y Randy Arozarena siendo parte del juego, vencieron a los Tigers para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Enfrente estarán los poderosos Blue Jays, que con el mexicano Alejandro Kirk en la receptoría, eliminaron a los Yankees para citarse con los Mariners en busca del pase a la Serie Mundial.

¿Cuándo inicia la Serie de Campeonato de la Liga Americana en la que se enfrentarán peloteros mexicanos?

La Serie de Campeonato de la Liga Americana de las Grandes Ligas, inicia el domingo 12 de octubre en el campo de los Blue Jays, que recibirán a los Mariners, en el primero de siete juegos posibles.

Randy Arozarena, Alejandro Kirk y Andrés Sénchez verán acción en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en busca del pase a la Serie Mundial.

Las Series de Campeonato de las Grandes Ligas se juegan a ganar 4 de 7 juegos posibles, y arrancan en la casa de la novena con mejor porcentaje en la temporada regular, en este caso, los Blue Jays.

Así se jugará la Serie de Campeonato de la Liga Americana en busca del pase a la Serie Mundial:

Mariners vs Blue Jays | Domingo 12 de octubre

Mariners vs Blue Jays | Lunes 13 de octubre

Blue Jays vs Mariners | Miércoles 15 de octubre

Blue Jays vs Mariners | Jueves 16 de octubre

Blue Jays vs Mariners | Viernes 17 de octubre

Mariners vs Blue Jays | Domingo 19 de octubre

Mariners vs Blue Jays | Lunes 20 de octubre

¿Cuántos mexicanos han jugado la Serie Mundial?

En total, 17 peloteros nacidos en México han jugado una Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Tras el duelo Blue Jays y Mariners en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, México tiene asegurada la participación de un representante: Alejandro Kirk o Andrés Muñoz.

Cabe recordar que Randy Arozarena es cubano de nacimiento aunque se naturalizó como mexicano.