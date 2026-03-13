Marcel Ruiz estaría cerca de perderse el Mundial 2026 de acuerdo a reportes periodísticos que indican que su lesión habría terminado en rotura de ligamento cruzado.

Según la publicación del periodista Pepe Hanan, los estudios realizados el futbolista de Toluca arrojaron los resultados más duros para el jugador.

Lesión de Marcel Ruiz

¿Qué le pasó a Marcel Ruiz?

Durante el partido del Toluca ante San Diego en la Concachampions 2026, Marcel Ruiz, seleccionado mexicano, salió de cambio debido a una lesión.

Aunque el jugador salió caminando de la cancha, la realidad no sería la mejor para su futuro inmediato.

De confirmarse la baja de Marcel Ruiz, la Selección Mexicana de Javier Aguirre se quedaría sin una de sus piezas fundamentales, sumándose a una larga lista de lesionados en el Tricolor.

El periodista Pepe Hanan informó la situación de Marcel Ruiz (CAPTURA DE PANTALLA )

¿Qué dijo Antonio Mohamed sobre la lesión de su jugador Marcel Ruiz?

Antonio Mohamed, DT del Toluca fue el primero en hablar acerca de la lesión de su jugador Marcel Ruiz, y lo hizo en tono confiado sin conocer la gravedad del percance.

Esperanza que podría diluirse en cuanto se haga oficial el grado de la lesión de Marcel Ruiz, quien está en riesgo de perderse el Mundial 2026.

“No podemos hacer una evaluación. Vamos a esperar. Creemos siempre en positivo. Esperemos que sea sólo un susto“ Antonio Mohamed, DT del Toluca

Las lesiones en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

De confirmarse la baja de Marcel Ruiz con la Selección Mexicana para el Mundial 2026 se uniría a la de Luis Ángel Malagón, quien acaba de ser operado del tendón de Aquiles.

Aunque el regreso de jugadores como Santiago Giménez y Alexis Vega brindan esperanza para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, la realidad es que bajas como la de Marcel Ruiz son muy duras.

Lesionados de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026: