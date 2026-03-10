Álvaro Fidalgo podría ser convocado por Javier Aguirre para jugar la Fecha FIFA de marzo ante Portugal y Bélgica, cumpliendo el objetivo del nacido en España y naturalizado mexicano de jugar con la Selección Mexicana.

Después de emigra al futbol de España para jugar con el Betis, parecía que las posibilidades de Álvaro Fidalgo de jugar con la Selección Mexicana se reducían, pero la realidad es casi un hecho que se pondrá la verde.

Álvaro Fidalgo, futbolista español naturalizado mexicano (Ig: @alvarofidalgo)

Javier Aguirre convocaría a Álvaro Fidalgo para enfrentar a Portugal

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana estuvo hace unos días en el partido Getafe vs Betis, cita en la que se acabó de convencer de la convocatoria de Álvaro Fidalgo.

De acuerdo con reportes periodísticos, como el de David Medrano, el Betis ya recibió el comunicado de la Federación Mexicana de Futbol para que su jugador, Álvaro Fidalgo se integre al Tri para enfrentar a Portugal el 28 de marzo.

“La Dirección de Selecciones Nacionales de México ha enviado comunicado al Betis para apartar la convocatoria de Álvaro Fidalgo para los juegos ante Portugal y Bélgica” David Medrano, periodista

¿Cuándo debutaría Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

Álvaro Fidalgo, exjugador del América, es ciudadano mexicano desde febrero del 2026, así que es elegible para ser convocado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana.

En ese sentido, si Álvaro Fidalgo es convocado para la Fecha FIFA del mes de marzo, podría debutar ante la selección de Portugal el 28 de marzo en la reapertura del Estadio Banorte.

En caso de que no jugará ante Portugal, el jugador del Betis podría estrenarse con México el martes 31 de marzo ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago.