Hisako de Takamado, nacida como Hisako Tottori, forma parte de la familia imperial japonesa desde su matrimonio con el príncipe Norihito, primo del emperador emérito de Japón.

Tras enviudar en 2002, conservó el título de princesa y ha destacado por su labor diplomática, cultural y humanitaria.

Reconocida por su dominio del inglés y su participación en eventos internacionales, también es autora de libros y ensayos sobre cultura japonesa.

Su trayectoria la ha convertido en una de las figuras más internacionales de la monarquía japonesa.

¿Quién es Hisako de Takamado?

Hisako de Takamado nació como Hisako Tottori y forma parte de la familia imperial japonesa desde su matrimonio con el príncipe Norihito, primo del emperador emérito de Japón. Tras la muerte de su esposo en 2002, conservó el título de princesa viuda de Takamado y continuó desempeñando funciones oficiales en representación de la monarquía japonesa.

Es reconocida por ser una de las integrantes más internacionales de la familia imperial debido a su dominio del inglés y su experiencia en relaciones internacionales. Además, es autora de libros y ensayos sobre cultura japonesa y experiencias diplomáticas, y frecuentemente participa en actividades benéficas y educativas dentro y fuera de Japón.

¿Qué edad tiene Hisako de Takamado?

Hisako de Takamado nació el 10 de julio de 1953 en Shirokane en Tokio, Japón, por lo que actualmente tiene 72 años.

¿Hisako de Takamado tiene esposo?

La princesa Hisako de Takamado es viuda; en 1984 contrajo matrimonio con el príncipe Norihito de Japón, quien falleció en noviembre del 2002.

¿Qué signo zodiacal es Hisako de Takamado?

Al haber nacido el 10 de julio, Hisako de Takamado es Cáncer, signo que se caracteriza por ser leal y emocional.

¿Hisako de Takamado tiene hijos?

Sí, Hisako de Takamado tiene 3 hijos: Tsuguko de Takamado, Ayako Moriya, Noriko Senge

¿Qué estudió Hisako de Takamado?

Hisako de Takamado estudió en la University of Cambridge, donde cursó estudios relacionados con antropología. Antes estudió en instituciones internacionales debido al trabajo diplomático de su padre. Además, tiene dominio del inglés y una formación multicultural.

¿En qué ha trabajado Hisako de Takamado?

A lo largo de su vida ha trabajado principalmente en actividades diplomáticas, culturales y humanitarias vinculadas con la familia imperial japonesa, como: