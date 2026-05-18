Matamela Cyril Ramaphosa, es el presidente de Sudáfrica, quién vendrá a México durante el partido inaugural del Mundial 2026, que protagonizará su selección.

El presidente de Sudáfrica es uno de los invitados por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), en coordinación con el Gobierno de México para visitar tierras aztecas durante la gesta mundialista.

Además es uno de los mandatarios que confirmó su asistencia al Gobierno mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para este magno evento deportivo.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Cyril Ramaphosa?

Matamela Cyril Ramaphosa es un destacado político, activista y empresario sudafricano que se desempeña como el quinto presidente de la República de Sudáfrica desde febrero de 2018.

Además es uno de los líderes que confirmó su asistencia en México durante el Mundial 2026.

Sobretodo en el marco de la inauguración del Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo 11 de junio 2026, donde la selección de Sudáfrica hará su debut junto con México en el primer partido que da inicio a la justa deportiva.

Cyril Ramaphosa, Presidente de Sudáfrica (Cyril Ramaphosa en Instagram/Especial)

¿Qué edad tiene Cyril Ramaphosa?

De acuerdo con datos disponibles, Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica nació un 17 de noviembre de 1952, por lo que este 2026, estaría por cumplir 74 años en noviembre.

¿Quién es su esposa de Cyril Ramaphosa?

Actualmente Cyril Ramaphosa, está casado con la doctora Tshepo Motsepe desde 1996, quien ejerce como primera dama de la nación.

En el pasado estuvo casado con Hope Ramaphosa de 1978 a 1989 y Nomazizi Mtshotshisa de 1991 a 1993.

¿Qué signo zodiacal es Cyril Ramaphosa?

Al conocer su fecha de nacimiento es posible determinar que el signo zodiacal de Cyril Ramaphosa es Escorpio.

Las personas nacidas bajo este signo son descritas como leales, protectoras, valientes y perspicaces.

¿Cuántos hijos tiene Cyril Ramaphosa?

Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica tiene en total 5 hijos, fruto de sus matrimonios e identificados como Andile, Tumelo, Mashudu, Kiki y Tulisa.

¿Qué estudió Cyril Ramaphosa?

Ramaphosa tiene la licenciatura en Derecho.

Aunque su historia con la academia comenzó de manera presencial en la Universidad del Norte en 1972.

Pero debido a su detención y persecución política por su activismo estudiantil anti-apartheid, tuvo que culminar su carrera por correspondencia a través de la Universidad de Sudáfrica (UNISA), donde se graduó formalmente en 1981.

¿En qué ha trabajado Cyril Ramaphosa?

Además de ser el presidente de Sudáfrica, es reconocido como una de las figuras históricas más influyentes de su país por su papel crucial a principios de la década de 1990 como el principal negociador del Congreso Nacional Africano (ANC) en los diálogos que pusieron fin al régimen de segregación racial.

Permitiendo la transición hacia las primeras elecciones democráticas y multirraciales del país en 1994 junto a Nelson Mandela.

Se alejó un tiempo de la política, y eso le permitió desarrollar una carrera como empresario.

Entre los otros cargos que ha desempeñado son: