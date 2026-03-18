Una filtración revela que Claudia Sheinbaum recibió a bien las declaraciones del Rey de España, pues ya habría invitado a Felipe VI a México para el Mundial 2026.

En la carta que habría sido enviada a Felipe VI, la presidenta de México expresa que el Mundial 2026 tiene coyuntura para el vínculo del país con España.

Claudia Sheinbaum invita a Felipe VI a México por el Mundial 2026

Tras declaraciones que Felipe VI tuvo sobre la conquista asegurando hubo “mucho abuso”, Claudia Sheinbaum ya habría tenido el gesto de acercamiento por el reconocimiento que dio.

Felipe VI, rey de España. ( Juan Medina/AP / AP)

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