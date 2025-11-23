Manchester vs Everton se enfrentan en el cierre de la Jornada 12 de la Premier League; te decimos cuándo y donde ver el partido.

La Jornada 12 de la Premier League cierra con el partido, Manchester United vs Everton, con los Red Devils en busca de un mejor lugar de la competencia.

Manchester United vs Everton: ¿Cuándo ver el cierre de la Jornada 12 de Premier League?

El lunes 24 de noviembre de 2025 cierra la Jornada 12 de la Premier League, y en la cancha del Manchester United el Everton buscará salir con un buen resultado.

Manchester United vs Everton: ¿Dónde ver el cierre de la Jornada 12 de Premier League?

La plataforma HBO MAX y TNT Sports transmitirán el partido Manchester United vs Everton, en el cierre de la Jornada 12 de la Premier League.

Manchester United vs Everton chocan a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Manchester United vs Everton

Fase; Jornada 12 de la Premier League

Fecha: Lunes 24 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Old Trafford

Transmisión: HBO MAX y TNT Sports

¿Cómo llega Manchester United a la Jornada 12 de la Premier League vs Everton?

El Manchester United, anfitrión de Everton en la Jornada 12 de la Premier League, empató 2-2 en la cancha del Tottenham.

Con el punto sumado ante Tottenham, el Manchester United llegó a 18 unidades en el décimo lugar de la Premier League.

Sumar una victoria en la Jornada 12 de la Premier League sobre Everton, sería fundamental para el Manchester United, pues alcanzaría entre los mejores cinco equipos de la competencia.

Así llega Everton a la Jornada 12 de la Premier League vs Manchester United

Everton llega a la Jornada 12 de la Premier League contra Manchester United, con la necesidad de lograr un buen resultado que lo acerque a mejores lugares.

En la Jornada 11 de la Premier League, Liverpool venció 2-0 al Aston Villa, un triunfo importante en el objetivo del campeón vigente de la competencia.

Previo a la Jornada 11 de la Premier League, Liverpool derrotó 1-0 al Real Madrid en la Champions League.