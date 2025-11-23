Arsenal recibe a Bayern Múnich en la Jornada 5 de la Champions League con el liderato en juego; te decimos a qué hora y dónde ver el partido.

Después de cuatro jornadas de la Champions League, Arsenal y Bayern Múnich se enfrentan en un partido de poder a poder, y el premio para el ganador será quedarse en el liderato del torneo.

Arsenal vs Bayern Múnich: A qué hora ver el partido de la Jornada 5 de Champions League

Arsenal vs Bayern Múnich se enfrentan el miércoles 26 de noviembre en la Jornada 5 de la Champions League.

En punto de las 14 horas, tiempo del centro de México, Bayern Múnich visita al Arsenal en la cancha del Emirates Stadium.

Arsenal vs Bayern Múnich: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de Champions League?

La señal de HBO MAX transmitirá el partido Arsenal vs Bayern Múnich, como parte de la Jornada 5 de la Champions League.

Partido : Arsenal vs Bayern Múnich

: Fase: Jornada 5 de la Champions League

Fecha: Miércoles 26 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: HBO MAX

Arsenal vs Bayern Múnich: ¿Cómo llegan los equipos a la Jornada 5 de Champions League?

El Arsenal venció 3-0 al Slavia Prega en la Jornada 4 de la Champions League, previo a su partido por el liderato ante el Bayern Múnich.

Un triunfo contundente del Arsenal lo llevó a 12 puntos en lo más alto de la Champions League.

Momento que no impresional al Bayern Múnich, que suma también 12 unidades y solo la mejor diferencia de goles del Arsenal, lo tiene en el segundo lugar.

Ambos deben buscar los tres puntos, ya que el derrotado puede ser superado por el Inter de Milán y el Manchester City, que vienen un poco abajo de ellos.

Arsenal vs Bayern Múnich: Datos a seguir en el partido de la Jornada 5 de la Champions League

El Arsenal no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de competiciones de la UEFA contra el Bayern Múnich, y los ‘Gunners’ solo han ganado dos de sus últimos nueve partidos contra equipos alemanes.

El Bayern solo ha perdido dos de sus últimos 12 partidos de competiciones de la UEFA contra equipos ingleses (ocho victorias y dos empates).