La NFL cerrará su Semana 12 cuando se midan Panthers vs 49ers en el Monday Night; en esta nota te detallamos la hora y canal para ver el partido.

La Semana 12 de la NFL inició con la victoria de los Texans sobre Bills, el jueves 20 de noviembre, y el partido Panthers vs 49ers marcará el cierre de las acciones en el Monday Night.

Panthers vs 49ers: Hora para ver el Monday Night de la Semana 12 de la NFL

El grueso de la Semana 12 de la NFL se programó el domingo 23 de noviembre, dejando para el Monday Night el partido Panthers vs 49ers.

Panthers vs 49ers: Canal para ver el Monday Night de la Semana 12 de la NFL

Las señales de Disney+ y ESPN transmitirán el Monday Night de la Semana 12 de la NFL, Panthers vs 49ers, el lunes 24 de noviembre.

Panthers vs 49ers

Semana de la NFL: 12

Fecha: Lunes 24 de noviembre de 2025

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Levi´s Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llegan Panther y 49ers a la Semana 12 de la NFL?

En la actual temporada de la NFL, nadie presagió que Carolina Panthers llegara al Monday Night de la Semana 12 con posibilidades de disputar una de las últimas plazas de la NFC.

El reto está en el emparrillado para Panther, que se enfrentarán contra unos 49ers que se han repuesto, y que ya cuentan con dos piezas importantes en su ataque: George Kittle y Brock Purdy.

Los Panthers han conseguido algunas victorias que han revitalizado su temporada, como la conseguida ante los Packers y Atlanta.

¿Cómo quedaron los 49ers en la Semana 11 de la NFL?

Brock Purdy lanzó tres pases de touchdown en su regreso tras una lesión, Y Christian McCaffrey anotó dos veces por tierra y uno por recepción, para que los 49ers de San Francisco vencieran 41-22 a los Cardinals en la Semana 11 de la NFL.

McCaffrey amplió su récord en la NFL con el partido 17 en su carrera con al menos un touchdown por carrera y un touchdown de recepción. Purdy completó 19 de 26 pases para 200 yardas.