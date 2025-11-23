Liverpool vs PSV se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League; te contamos cuándo y dónde ver el partido.

Nueve partidos se juegan en el cierre de la Jornada 5 de la Champions League, y en uno de ellos, Liverpool buscará la cima del torneo recibiendo a PSV.

Liverpool vs PSV: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El miércoles 26 de noviembre de 2025 continúaa la Jornada 5 de la Champions League, y en la cancha de Liverpool, el PSV buscará sumar puntos valiosos.

Liverpool vs PSV: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Liverpool vs PSV, como parte de la Jornada 5 de la Champions League.

Liverpool vs PSV chocan a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 26 de noviembre.

Partido: Liverpool vs PSV

Fase; Jornada 5 de la Champions League

Fecha: Miércoles 26 de noviembre de 2025

Horario:14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Anfield

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Liverpool a la Jornada 5 de la Champions League?

Liverpool, anfitrión de PSV en la Jornada 5 de la Champions League, le quitó el invicto al Real Madrid con marcador de 1-0 en Anfield.

Con la victoria, Liverpool llegó a 9 puntos en la octava posición de la Champions League, y es favorito para repetir triunfo en casa sobre el PSV.

Tres unidades separan a Liverpool del líder Arsenal, que enfrentará un duro partido contra Bayern Múnich.

El Liverpool ha ganado cinco de sus siete enfrentamientos anteriores contra el PSV en competiciones de la UEFA, incluidos los tres encuentros disputados en Anfield.

Así llega PSV a la Jornada 5 de la Champions League vs Liverpool

Previo a visitar a Liverpool, el PSV es el lugar 18 de la Champions League con cinco puntos en su cosecha, en un rendimiento irregular en la competencia.

En la Jornada 5 de la Champions League, PSV empató 1-1 en la cancha del Olympiacos.

El PSV solo ha ganado uno de sus últimos 14 partidos fuera de casa en competiciones de la UEFA contra equipos ingleses.