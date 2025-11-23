Olympiacos vs Real Madrid se miden en la continuación de la Jornada 5 de la Champions League; te compartimos cuándo y dónde ver el partido de los Merengues.
La Jornada 5 de la Champions League termina con nueve partidos, entre ellos la visita del Real Madrid al Olympiacos en la Fase de Liga.
Olympiacos vs Real Madrid: Fecha del partido de la Jornada 5 de Champions League
El miércoles 26 de noviembre de 2025 cierra la Jornada 5 de la Champions League, y entre los partidos programados destaca el Olympiacos vs Real Madrid.
Olympiacos vs Real Madrid: Horario del partido de la Jornada 5 de Champions League
Olympiacos vs Real Madrid chocan a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 26 de noviembre de 2025.
Olympiacos vs Real Madrid:¿Dónde ver el partido de los Merengues Champions League?
La señal de Caliente TV transmitirá el partido Olympiacos vs Real Madrid, en la Jornada 5 de la Champions League.
- Partido: Olympiacos vs Real Madrid
- Fase; Jornada 5 de la Fase Liga
- Fecha: Miércoles 26 de moviembre de 2025
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Georgios Karaiskakis
- Transmisión: Caliente TV
¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 5 de Champions League vs Olympiacos?
El Real Madrid perdió el invicto en la Jornada 4 de la Champions League a manos de Liverpool, por lo que va con ganas de revancha a la cancha del Olympicos.
Con 9 puntos, el Real Madrid ocupa la posición 7 de la Champions League, tres unidades abajo del líder, el Arsenal.
Olympiacos suma apenas dos puntos en el lugar 31 de la Champions League.
Olympiacos vs Real Madrid: Datos a seguir en la Jornada 5 de la Champions League
El partido de la Jornada 5 de la Champions League, será el noveno entre Real Madrid y Olympicos en competiciones de la UEFA.
El Olympiacos solo ha ganado uno de los ocho partidos anteriores, pero permanece invicto en los cuatro encuentros disputados en Grecia (una victoria y tres empates).
El Real Madrid no ha ganado ninguno de sus siete partidos fuera de casa en competiciones de la UEFA contra equipos griegos (dos empates y cinco derrotas).
Vinícius Júnior empatará con Kaká (30 goles) en el segundo puesto de la clasificación de goleadores brasileños en la Champions League la próxima vez que marque.