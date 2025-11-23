Olympiacos vs Real Madrid se miden en la continuación de la Jornada 5 de la Champions League; te compartimos cuándo y dónde ver el partido de los Merengues.

La Jornada 5 de la Champions League termina con nueve partidos, entre ellos la visita del Real Madrid al Olympiacos en la Fase de Liga.

Olympiacos vs Real Madrid: Fecha del partido de la Jornada 5 de Champions League

El miércoles 26 de noviembre de 2025 cierra la Jornada 5 de la Champions League, y entre los partidos programados destaca el Olympiacos vs Real Madrid.

Olympiacos vs Real Madrid: Horario del partido de la Jornada 5 de Champions League

Olympiacos vs Real Madrid chocan a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 26 de noviembre de 2025.

Olympiacos vs Real Madrid:¿Dónde ver el partido de los Merengues Champions League?

La señal de Caliente TV transmitirá el partido Olympiacos vs Real Madrid, en la Jornada 5 de la Champions League.

Partido: Olympiacos vs Real Madrid

Fase; Jornada 5 de la Fase Liga

Fecha: Miércoles 26 de moviembr e de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Georgios Karaiskakis

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 5 de Champions League vs Olympiacos?

El Real Madrid perdió el invicto en la Jornada 4 de la Champions League a manos de Liverpool, por lo que va con ganas de revancha a la cancha del Olympicos.

Con 9 puntos, el Real Madrid ocupa la posición 7 de la Champions League, tres unidades abajo del líder, el Arsenal.

Olympiacos suma apenas dos puntos en el lugar 31 de la Champions League.

Olympiacos vs Real Madrid: Datos a seguir en la Jornada 5 de la Champions League

El partido de la Jornada 5 de la Champions League, será el noveno entre Real Madrid y Olympicos en competiciones de la UEFA.

El Olympiacos solo ha ganado uno de los ocho partidos anteriores, pero permanece invicto en los cuatro encuentros disputados en Grecia (una victoria y tres empates).

El Real Madrid no ha ganado ninguno de sus siete partidos fuera de casa en competiciones de la UEFA contra equipos griegos (dos empates y cinco derrotas).

Vinícius Júnior empatará con Kaká (30 goles) en el segundo puesto de la clasificación de goleadores brasileños en la Champions League la próxima vez que marque.