La saga de videojuegos de Rockstar Games, Grand Theft Auto (GTA), está a punto de lanzar su edición número 6 y tiene una extraña relación con los títulos que ha ganado el Manchester United a lo largo de su historia.

Aunque suena como una locura, muchos aficionados del Manchester United coincidieron en que existe una curiosa coincidencia entre los lanzamientos de la saga de Grand Theft Auto y los campeonatos de Premier League ganados por el equipo inglés.

Dicha coincidencia volvió a surgir luego de que la empresa que desarrolla el GTA anunció la edición número 6 para el 2026, por lo que el Manchester United podría tener éxito gracias al lanzamiento del videojuego.

¿Cuál es la extraña relación entre los títulos del Manchester United y el Grand Theft Auto?

La extraña relación del videojuego Grand Theft Auto con los tìtulos del Manchester United inició en 1997, pues cada vez que Rockstar Games lanzó un título de la saga GTA, el equipo inglés fue campeón de la Premier League en ese mismo año.

La primera vez fue con el Grand Theft Auto original, luego en 1999 con el GTA II y en 2001 con el lanzamiento del GTA III, año en el que el Manchester United logró su tricampeonato de la Premier League.

Posteriormente hasta 2008, se lanzó el GTA IV y el entonces equipo de Alex Ferguson ganó la liga inglesa con 87 puntos. Finalmente, en 2013, llegó a las consolas de videojuegos el GTA V y el United también alzó el campeonato en esa temporada y el último que tiene en sus vitrinas.

Ahora con el anuncio del GTA VI que saldrá en 2026 regresa la esperanza del ex equipo del Chicharito para alzar un nuevo título tras 13 años de su última liga.

¿Manchester United podrá ganar la Premier League en 2026?

El Manchester United actualmente es dirigido por Ruben Amorim, no obstante el conjunto inglés solo ha mostrado chispazos y la inconsistencia dentro del campo de juego sigue siendo su mayor enemigo.

Por lo que necesitarán algo más que coincidencias para vencer a grandes rivales como el Manchester City, Liverpool, Arsenal o Chelsea, para seguir la racha de que cada que sale un nuevo Grand Theft Auto el equipo es campeón.