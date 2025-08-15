En la Jornada 1 de la Premier League, Manchester United vs Arsenal se enfrentan en un atractivo partido; te decimos a qué hora y dónde verlo.

Manchester United vs Arsenal es uno de los tres partidos programados para jugarse el domingo 17 de agosto, en la continuación de la Jornada 1 de la Premier League.

Manchester United vs Arsenal: A qué hora ver el partido de la Jornada 1 de la Premier League

El domingo 17 de agosto, Manchester United vs Arsenal juegan el partido de la Jornada 1 de Premier League, a partir de las 9:30 horas, tiempo del centro de México.

Old Trafford será el escenario del partido Manchester United vs Arsenal, una visita complicada para el equipo de Mikel Arteta.

Manchester United vs Arsenal: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Premier League?

La plataforma HBO MAX transmitirá el partido Manchester United vs Arsenal, duelo correspondiente a la Jornada 1 de la Premier League.

Partido: Manchester United vs Arsenal

Fase: Jornada 1 de la Premier League

Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025

Horario: 9:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Old Trafford

Transmisión: HBO MAX

¿Cómo llega Manchester United al partido de la Jornada 1 de la Premier League?

El Manchester United llega a la temporada 2025-2026 de la Premier League como el equipo de los seis grandes del futbol inglés, con la inversión más grande.

El equipo de Rúben Amorim gastó casi 230 millones de euros en una renovación completa de su ofensiva, que incluye las incorporaciones de Benjamin Sesko, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo.

¿Cómo llega Arsenal a la Jornada 1 de la Premier League?

El Arsenal, rival del Manchester United en la Jornada 1 de la Premier League, suma tres años consecutivos en la segunda posición de la máxima competencia inglesa, posición que busca superar en la 2025-2026.

Viktor Gyökeres es el delantero estrella que llega al Arsenal, con un registro de 54 goles en 52 partidos la temporada anterior, bicampeón de goleo en Portugal.

Además, los Gunners pagaron 70 millones de euros para fichar a Martín Zubimendi, campeón de Europa con España en 2024.

Christian Nørgaard, Cristhian Mosquera, Noni Madueke, Gabriel Martinelli y Kepa Arrizabalaga también reforzarán al Arsenal.