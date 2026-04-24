Getafe vs FC Barcelona juegan el sábado 25 de abril en la Jornada 32 de LaLiga.
Pronóstico 3-1 a favor del FC Barcelona en la cancha del Coliseum. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Getafe vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de LaLiga
El pronóstico del partido Getafe vs FC Barcelona es victoria para los blaugranas por marcador 3-1 en la Jornada 33 de la LaLiga.
- Pronóstico: Getafe 1-3 FC Barcelona
Getafe vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Getafe vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 32 de LaLiga.
Getafe
- Portero: David Soria
- Defensas: Kiko Femenía, Djené, Domingos Duarte, Abdel Abqar y Juan Iglesias
- Mediocampistas: Mauro Arambarri, Luis Milla, Mario Martín y Luis Vázquez
- Delantero: Satriano
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Koundé, Cubarsí, Martín y Balde
- Mediocampistas: Pedri, De Jong, Roony, Del Olmo y Fermín
- Delanteros: Ferran
Getafe vs FC Barcelona: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 32 de LaLiga
Getafe vs FC Barcelona juegan en la Jornada 32 de LaLiga: sábado 25 de abril, 8:15 horas en el Coliseum, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Getafe vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 32
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
- Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Coliseum
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega el FC Barcelona a la Jornada 32 de LaLiga?
El FC Barcelona llega a la Jornada 32 vs Getafe como líder de LaLiga con 82 puntos, con el Real Madrid a nueve unidades de distancia.
Sin embargo, la posible conquista del título del FC Barcelona, se ha visto amenazada por la lesión de Lamine Yamal, quien se perderá el resto del torneo.