Getafe vs FC Barcelona juegan el sábado 25 de abril en la Jornada 32 de LaLiga.

Pronóstico 3-1 a favor del FC Barcelona en la cancha del Coliseum. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Getafe vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de LaLiga

El pronóstico del partido Getafe vs FC Barcelona es victoria para los blaugranas por marcador 3-1 en la Jornada 33 de la LaLiga.

Pronóstico: Getafe 1-3 FC Barcelona

Getafe vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Getafe vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 32 de LaLiga.

Getafe

Portero: David Soria

Defensas: Kiko Femenía, Djené, Domingos Duarte, Abdel Abqar y Juan Iglesias

Mediocampistas: Mauro Arambarri, Luis Milla, Mario Martín y Luis Vázquez

Delantero: Satriano

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Koundé, Cubarsí, Martín y Balde

Mediocampistas: Pedri, De Jong, Roony, Del Olmo y Fermín

Delanteros: Ferran

Getafe vs FC Barcelona: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 32 de LaLiga

Getafe vs FC Barcelona juegan en la Jornada 32 de LaLiga: sábado 25 de abril, 8:15 horas en el Coliseum, transmisión por SKY Sports.

Partido: Getafe vs FC Barcelona

Fase: Jornada 32

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Coliseum

Transmisión: SKY Sports

Lamine Yamal se pierde la temporada, pero llegará al Mundial 2026 (Joan Monfort / AP)

¿Cómo llega el FC Barcelona a la Jornada 32 de LaLiga?

El FC Barcelona llega a la Jornada 32 vs Getafe como líder de LaLiga con 82 puntos, con el Real Madrid a nueve unidades de distancia.

Sin embargo, la posible conquista del título del FC Barcelona, se ha visto amenazada por la lesión de Lamine Yamal, quien se perderá el resto del torneo.