Raúl Jiménez y el Fulham visitan al Brighton en la Jornada 1 de la Premier League; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

El Fulham de Raúl Jiménez debuta en una nueva temporada de la Premier League, con el objetivo de confirmar que se buena pretemporada no fue un espejismo.

Brighton vs Fulham: Pronóstico del partido de Raúl Jiménez

El pronóstico del partido Brighton vs Fulham, equipo de Raúl Jiménez, es que el equipo local sacará los tres puntos con marcador de 3-1.

Brighton vs Fulham: Posibles alineaciones del partido de Raúl Jiménez

El Brighton pondrá esta posible alineación en el partido contra Fulham de Raúl Jiménez, en la Jornada 1 de la Premier League.

Jason Steele Mats Wieffer Lewis Dunk Jan Paul van Hecke Maxim de Cuyper Diego Gómez Yasin Ayari Yankuba Minteh Matthew O’Riley Kaoru Mitoma Georginio Rutter

Raúl Jiménez sería titular en la posible alineación de Fulham, como parte de la Jornada 1 de la Premier League.

Bernd Leno Kenny Tete Calvin Bassey Joachim Andersen Ryan Sessegnon Sander Berge Sasa Lukic Harry Wilson Harry Wilson Joshua King Alex Iwobi Raúl Jiménez

Día para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League

Raúl Jiménez y el Fulham visitan a Brighton en la Jornada 1 de la Premier League, el sábado 16 de agosto.

Hora y canal para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League

A las 8 de la mañana, tiempo del centro de México inicia el partido Brighton vs Fulham, en la Jornada 1 de la Premier Legue, con la posible participación de Raúl Jiménez.

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Brighton vs Fulham.

Partido: Brighton vs Fulham

Fase: Jornada 1 de la Premier League

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 8 horas, tiempo del centro de México

Sede: Brighton Stadium

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llegan Fulham y Raúl Jiménez a la Jornada 1 de la Premier League?

El Fulham de Raúl Jiménez tuvo tres partidos de preparación antes de encarar la Jornada 1 de la Premier League, cuando visite al Brighton.

Tres victorias sumó el Fulham de Raúl Jiménez en sus partidos de preparación rumbo al inicio de la Premier League.

Raúl Jiménez, delantero del Fulham, se hizo presente en el último partido de pretemporada de su equipo con un golazo ante el Eintracht Frankfurt.

Raúl Jiménez cobró a la perfección un tiro libre para darle la victoria a Fulham con marcador de 1-0.