Carlos Alcaraz no podrá defender su título en Roland Garros debido a una lesión de muñeca por la que ya se perdió el Abierto de Madrid; tampoco jugará en el Abierto de Roma.

A través de un comunicado en X, Carlos Alcaraz confirmó que no jugará ni el Abierto de Roma ni Roland Garros, el cual se llevará a cabo del 24 de mayo al 7 de junio de 2026.

“Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”.

La participación de Carlos Alcaraz en Roland Garros ya estaba en duda por esta lesión, pero fue hasta hoy que el propio tenista español confirmó la noticia.

Carlos Alcaraz se pierde Roland Garros por lesión (X: @carlosalcaraz)

Carlos Alcaraz no defenderá su título en Roland Garros y deja la puerta abierta a Jannik Sinner

Carlos Alcaraz no jugará en Roland Garros 2026 por una lesión en la muñeca, con lo que deja el camino libre para que Jannik Sinner se quede con el trofeo del abierto francés.

El tenista español es el bicampeón defensor de Roland Garros, tras haber ganado a Alexander Zverev en 2025 y a Jannik Sinner en 2025; este último considerado uno de los partidos más espectaculares de los últimos tiempos.

Ahora no queda duda de que el gran favorito, y por mucho, es el tenista italiano, quien nunca ha ganado el Abierto de Francia, el único que le falta para completar el Career Grand Slam.

¿Qué lesión tiene Carlos Alcaraz? No jugará Roland Garros

Carlos Alcaraz, tenista número 2 del mundo, se perderá el Abierto de Roma y Roland Garros por una lesión en la muñeca, ¿pero qué es exactamente lo que tiene?

Fue en el Abierto de Barcelona donde el tenista murciano se dobló la muñeca en su partido ante el finlandés Otto Virtanen, dañándose el tendón de la articulación.

Alcaraz abandonó el torneo en Barcelona y tampoco jugó en el Masters 1000 de Madrid por precaución.

Ahora confirmó que tampoco jugará en Roma ni en Roland Garros, donde ha sido campeón en las últimas dos ediciones. Se espera que regrese para la temporada de césped de cara a Wimbledon.