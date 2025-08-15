El Manchester City de Pep Guardiola debuta en la Jornada 1 de la Premier League; te decimos día, hora y canal para ver el partido vs Wolves.

Después de una temporada plagada de fracasos, el Manchester City busca empezar con un triunfo la temporada de la Premier League, en la Jornada 1 vs Wolves.

Partido: Wolves vs Manchester City

Fase: Jornada 1 de la Premier League

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Molineux Stadium

Transmisión: HBO y TNT

¿Cómo llega Manchester City a la Jornada 1 de la Premier League?

Pep Guardiola, DT del Manchester Ciy, nunca ha pasado dos temporadas sin ganar un título de liga, así que buscará el campeonato en la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Después de quedar tercero en la temporada pasada de la Premier League, el Manchester City había ganado los cuatro títulos anteriores del torneo inglés.

Eso sí, el Manchester City inicia una nueva temporada de la Premier League, con más de 100 cargos pendientes sobre el club después de ser acusado de mala conducta financiera por la Premier en 2023.

Las nuevas caras del Manchester City rumbo a la Premier League

Pep Guardiola sabía que su equipo, el Manchester City, necesitaba refuerzos con urgencia para volver al protagonismo en la Premier League.

