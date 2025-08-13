La Jornada 1 de la Premier League enfrenta al West Ham de Edson Álvarez con el recién ascendido Sunderland; te decimos fecha, horario y dónde ver al futbolista mexicano.

West Ham tuvo una campaña floja en la 2024-2025, y busca recuperarse desde la Jornada 1 de la Premier League, en la que Edson Álvarez quiere ser protagonista.

Fecha para ver al mexicano Edson Álvarez en la Premier League

El sábado 16 de agosto se miden Sunderland vs West Ham de Edson Álvarez, en la Jornada 1 de la Premier League.

Horario para ver al mexicano Edson Álvarez en la Premier League

A las 8 de la mañana, tiempo del centro de México, inicia el partido del mexicano Edson Álvarez, quien con West Ham visita a Sunderland en la Jornada 1 de Premier League.

Canal para ver al mexicano Edson Álvarez en la Premier League

Caliente TV transmitirá el partido Sunderland vs West Ham de Edson Álvarez, el sábado 16 de agosto a las 8 de la mañana, como parte de la Jornada 1 de Premier League.

Partido: Sunderland vs West Ham

Fase: Jornada 1 de la Premier League

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 8 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Luz

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Edson Álvarez a otra temporada con West Ham en la Premier League?

Edson Álvarez sufrió para tener regularidad en la parte final de la temporada pasada, así que en cuanto terminaron sus vacaciones, se reportó de inmediato a los entrenamientos del West Ham.

Edson Álvarez se integró a West Ham en la gira por Estados Unidos, para tomar parte del cuadrangular contra el Everton, Manchester United y Bournemouth, todos equipos de la Premier League.

Edson Álvarez cuenta con el respaldo de su DT en el West Ham

Graham Porter, DT del West Ham, habló sobre la incorporación de Edson Álvarez al equipo que dirige, de cara al inicio de la Premier League.

“Está de regreso con nosotros, y está muy bien después de que ganó la Copa Oro de con México”, destacó el estratega del West Ham.

El DT de Edson Álvarez valoró el momento en el que llega el futbolista mexicano. “Tuvo un muy bien ganado descanso después de un torneo tan largo. Fue agradable verlo de regreso en la cancha”.