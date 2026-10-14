Manchester City vs PSG juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico 1-2 en la cancha del equipo inglés, el miércoles 14 de octubre de 2026.
Manchester City vs PSG: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Manchester City vs PSG es triunfo del equipo francés con marcador de 2-1 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: Manchester City 1-2 PSG
Manchester City vs PSG: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Manchester City vs PSG, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.
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Manchester City vs PSG: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League
Manchester City
- Portero: Donnarumma
- Dfensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi y Gvardiol
- Mediocampistas: Enzo Fernández, Bouaddi, Semenyo y Cherki
- Delanteros: Foden y Erling Haaland
PSG
- Portero: Safonov
- Defensas: Hakimi, Zabarnyi, Pacho y Nuno Mendes
- Mediocampistas: Fernández, Vitinha y Fabián Ruiz
- Delanteros: Ferran Torres, Ousmane Dembélé y Akliouche
Hora y canal del partido: Manchester City vs PSG en La Champions League
Manchester City vs PSG chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max.
- Partido: Manchester City vs PSG
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Etihad Stadium
- Transmisión: HBO Max