Manchester City vs PSG juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico 1-2 en la cancha del equipo inglés, el miércoles 14 de octubre de 2026.

Manchester City vs PSG: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Manchester City vs PSG es triunfo del equipo francés con marcador de 2-1 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Manchester City 1-2 PSG

Manchester City vs PSG: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Manchester City vs PSG, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Manchester City

Portero: Donnarumma

Dfensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi y Gvardiol

Mediocampistas: Enzo Fernández, Bouaddi, Semenyo y Cherki

Delanteros: Foden y Erling Haaland

PSG

Portero: Safonov

Defensas: Hakimi, Zabarnyi, Pacho y Nuno Mendes

Mediocampistas: Fernández, Vitinha y Fabián Ruiz

Delanteros: Ferran Torres, Ousmane Dembélé y Akliouche

Hora y canal del partido: Manchester City vs PSG en La Champions League

Manchester City vs PSG chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max.