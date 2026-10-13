Viking vs Bayern Múnich juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 0-4 en la cancha del Viking Stadion, el martes 13 de octubre de 2026.

Viking vs Bayern Múnich: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Viking vs Bayern Múnich es victoria 0-4 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Viking 0-4 Bayern Múnich.

Viking vs Bayern Múnich: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Viking vs Bayern Múnich, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Viking

Portero: Arild Østbø

Defensas: Herman Haugen, Viljar Vevatne, Gianni Stensness y Jost Urbancic

Mediocampistas: Kristoffer Askildsen, Joe Bell y Simen Kvia-Egeskog

Delanteros: Peter Christiansen, Romano Postema y Sander Svendsen

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Kim Min-jae y Alphonso Davies

Mediocampistas: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Jamal Musiala y Serge Gnabry

Delantero: Harry Kane

Hora y canal del partido: Viking vs Bayern Múnich en La Champions League

Viking vs Bayern Múnich chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max o Fox One.