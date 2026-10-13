Viking vs Bayern Múnich juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 0-4 en la cancha del Viking Stadion, el martes 13 de octubre de 2026.
Viking vs Bayern Múnich: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Viking vs Bayern Múnich es victoria 0-4 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: Viking 0-4 Bayern Múnich.
Viking vs Bayern Múnich: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Viking vs Bayern Múnich, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.
Viking
- Portero: Arild Østbø
- Defensas: Herman Haugen, Viljar Vevatne, Gianni Stensness y Jost Urbancic
- Mediocampistas: Kristoffer Askildsen, Joe Bell y Simen Kvia-Egeskog
- Delanteros: Peter Christiansen, Romano Postema y Sander Svendsen
Bayern Múnich
- Portero: Manuel Neuer
- Defensas: Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Kim Min-jae y Alphonso Davies
- Mediocampistas: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Jamal Musiala y Serge Gnabry
- Delantero: Harry Kane
Hora y canal del partido: Viking vs Bayern Múnich en La Champions League
Viking vs Bayern Múnich chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max o Fox One.
- Partido: Viking vs Bayern Múnich
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Viking Stadion
- Transmisión: HBO Max o Fox One