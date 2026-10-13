El actor Luis Moncada, conocido por su participación en Breaking Bad, compartió detalles sobre los difíciles momentos que atravesaba su excompañero de reparto RJ Mitte antes de su muerte.

Durante su aparición en un programa, Moncada relató que se reunió con Mitte en Nuevo México, donde ambos disfrutaron de un paseo en globo aerostático y conversaron extensamente sobre asuntos personales.

Luis Moncada rompió el llanto al recordar su último encuentro y mencionó que su amigo enfrentaba una fuerte presión e incluso intentó persuadirlo para prolongar su estancia y despejar la mente antes de regresar a Texas.

Entre lágrimas, Luis Moncada recuerda su último encuentro con RJ Mitte

Durante su participación en el programa TMZ Live, Luis Moncada se mostró profundamente conmovido al recordar los últimos momentos que compartió con RJ Mitte antes de su muerte.

Luis Moncada recordó que se reencontraron a principios de octubre durante el Albuquerque International Balloon Fiesta en Nuevo México.

Reveló que en sus últimos días, RJ Mitte estaba atravesando por problemas personales complejos y un alto nivel de estrés, sintiéndose abrumado y “presionado en muchas direcciones”.

Por lo que Moncada organizó el paseo en globo con la intención de animarlo y ayudarlo a despejar la mente.

Durante el trayecto, quedó registrado en video el momento en que Luis le pregunta si está bien y le pide que recueste la cabeza en su hombro como un gesto de contención y afecto.

Antes de que RJ tomara su vuelo a Texas, conversaron casi una hora afuera del aeropuerto. Luis Moncada le ofreció hospedarse en su casa junto a su hijo para relajarse y “reiniciarse”, lejos de las presiones externas que lo abrumaban.

Sin embargo, RJ Mitte declinó la invitación explicando que llevaba más de un mes fuera de casa y necesitaba regresar, pero le prometió a Moncada que lo llamaría si necesitaba hablar.

En la entrevista, Luis Moncada expresó un profundo dolor e impotencia al recordar que RJ lo había apoyado con anterioridad a superar un momento difícil en su vida, lamentando no haber recibido esa llamada a tiempo para corresponder ese apoyo.

Así fue la relación de Luis Moncada con RJ Mitte

La relación entre Luis Moncada y RJ Mitte fue de una profunda amistad, complicidad y apoyo emocional mutuo, nacida tras compartir elenco en la serie Breaking Bad.

A lo largo de los años mantuvieron un vínculo muy cercano fuera de los sets de grabación, caracterizado por un cariño constante en el que se trataban de manera fraternal.

RJ Mitte (@rjmitte / Instagram)

RJ Mitte murió el 12 de octubre de 2026 a los 34 años en el estado de Texas, Estados Unidos. Sus compañeros de Breaking Bad le realizaron diferentes homenajes en redes sociales.

El actor que interpretó a Walter White Jr. vivió con parálisis cerebral desde la infancia, y utilizó su plataforma para convertirse en un apasionado defensor de la inclusión y representación de personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Colaboró activamente con organizaciones como United Cerebral Palsy, Shriners Children’s y la Mitte Foundation.