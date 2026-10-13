Inter de Milán vs Club Brujas juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 3-0 en la cancha del Estadio Giuseppe Meazza, el martes 13 de octubre de 2026.

Inter de Milán vs Club Brujas: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Inter de Milán vs Club Brujas es victoria 3-0 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Inter de Milán 3-0 Club Brujas.

Inter de Milán vs Club Brujas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Inter de Milán vs Club Brujas, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Inter de Milán

Portero: Yann Sommer

Defensores: Benjamin Pavard, Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni

Mediocampistas: Matteo Darmian, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan y Federico Dimarco

Delanteros: Marcus Thuram y Lautaro Martínez

Club Brujas

Portero: Simon Mignolet

Defensores: Joaquin Seys, Brandon Mechele, Joel Ordóñez y Kyriani Sabbe

Mediocampistas: Hugo Vetlesen, Ardon Jashari y Hans Vanaken

Delanteros: Andreas Skov Olsen, Gustaf Nilsson y Christos Tzolis

Hora y canal del partido: Inter de Milán vs Club Brujas en La Champions League

Viking vs Bayern Múnich chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max o Fox One.