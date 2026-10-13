Inter de Milán vs Club Brujas juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 3-0 en la cancha del Estadio Giuseppe Meazza, el martes 13 de octubre de 2026.
Inter de Milán vs Club Brujas: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Inter de Milán vs Club Brujas es victoria 3-0 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: Inter de Milán 3-0 Club Brujas.
Inter de Milán vs Club Brujas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Inter de Milán vs Club Brujas, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.
Inter de Milán
- Portero: Yann Sommer
- Defensores: Benjamin Pavard, Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni
- Mediocampistas: Matteo Darmian, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan y Federico Dimarco
- Delanteros: Marcus Thuram y Lautaro Martínez
Club Brujas
- Portero: Simon Mignolet
- Defensores: Joaquin Seys, Brandon Mechele, Joel Ordóñez y Kyriani Sabbe
- Mediocampistas: Hugo Vetlesen, Ardon Jashari y Hans Vanaken
- Delanteros: Andreas Skov Olsen, Gustaf Nilsson y Christos Tzolis
Hora y canal del partido: Inter de Milán vs Club Brujas en La Champions League
Viking vs Bayern Múnich chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max o Fox One.
- Partido: Viking vs Bayern Múnich
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Viking Stadion
- Transmisión: HBO Max o Fox One