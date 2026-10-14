Shakhtar vs AEK juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico 2-1 en la cancha de Stamford Bridge, el miércoles 14 de octubre de 2026.
Shakhtar vs AEK: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Shakhtar vs AEK es triunfo local 2-1 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: Shakhtar 2-1 AEK
Shakhtar vs AEK: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
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Shakhtar vs AEK: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League
Shakhtar
- Portero: Riznyk
- Defensas: Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko y Pedro Henrique
- Mediocampistas: Ocheretk, Alisson Santana, Marlon Gomes, Isaque y Mendoza
- Delantero: Kaua Elias
AEK
- Portero: Brignoli
- Defensas: Rota, Moukoudi, Relvas y Pilios
- Mediocampistas: Majer, Marin, Vitális y Koita
- Delanteros: Jovic y Varga
Hora y canal del partido Shakhtar vs AEK en La Champions League
Shakhtar vs AEK se enfrentan en la Jornada 2 de la Champions League: miércoles 14 de octubre, 13:00 horas, transmisión por HBO Max.
- Partido: Shakhtar vs AEK
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stamford Bridge
- Transmisión: HBO Max