Shakhtar vs AEK juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico 2-1 en la cancha de Stamford Bridge, el miércoles 14 de octubre de 2026.

Shakhtar vs AEK: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Shakhtar vs AEK es triunfo local 2-1 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: Shakhtar 2-1 AEK

Shakhtar vs AEK: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Shakhtar vs AEK, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

Shakhtar

Portero: Riznyk

Defensas: Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko y Pedro Henrique

Mediocampistas: Ocheretk, Alisson Santana, Marlon Gomes, Isaque y Mendoza

Delantero: Kaua Elias

AEK

Portero: Brignoli

Defensas: Rota, Moukoudi, Relvas y Pilios

Mediocampistas: Majer, Marin, Vitális y Koita

Delanteros: Jovic y Varga

Hora y canal del partido Shakhtar vs AEK en La Champions League

Shakhtar vs AEK se enfrentan en la Jornada 2 de la Champions League: miércoles 14 de octubre, 13:00 horas, transmisión por HBO Max.